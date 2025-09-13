Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado, 13 de septiembre de 2025:
- Primer premio: 68374
- Segundo premio: 37200
- Cuatro cifras: 5437, 6344, 8639, 4574
- Tres cifras: 544, 888, 644, 817, 468, 206, 198, 015, 403, 504
- Dos cifras: 39, 85, 07, 60, 69, 12, 36, 26, 25
- Reintegros: 4, 1 y 2
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo |¿De quién dependen este tipo de sorteos?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más seguidos de todo el país. En España, son millones y millones las personas que intentan conseguir un suculento premio cada jueves y cada sábado. Es una tradición que se ha consolidado con el paso de los siglos.
En este caso, el sorteo de la Lotería Nacional depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que, a su vez, depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Cada jueves y sábado podrás seguir en directo el sorteo y comprobar los resultados a través del directo de EL ESPAÑOL.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Esta otra pregunta no es muy del agrado de quienes son afortunados con los premios importantes del sorteo. Porque hay premios en los que Hacienda se lleva una parte, pero en otro, no.
Por tanto, la respuesta es que dependerá de la cantidad de dinero que se gane. Si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20% del mismo a partir de esa cantidad. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo el premio recaiga en manos del agraciado.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Desde cuándo se celebran sorteos de lotería
Ahora que se acerca la hora del sorteo, conviene hacer un poco de historia. Y es que la Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más importantes y populares de España, en particular, y de Europa, en general.
En el caso concreto de España, los registros que existen datan el primer sorteo en diciembre del año 1763. Y es que, según las informaciones existentes, la Lotería llegó a España de la mano de Carlos III, importando una tradición arraigada de Nápoles.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 13 de septiembre de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo extraordinario, el precio del décimo es de 15 euros.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para este sábado 13 de septiembre de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas.
También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?
-
Es la pregunta del millón que se hacen quienes han sido afortunados. A la misma, hay que unir otra: ¿qué pasa si se supera el plazo establecido? Para empezar, los premios se pueden cobrar un día después de la celebración del sorteo. Es decir, si ha sido agraciado del sorteo de hoy, podrá obtener el dinero del premio desde este domingo 7 de septiembre.
A partir de ese momento, habrá tres meses de plazo para poder cobrarlo. Si se supera dicho plazo, el premio será declarado nulo. Por tanto, no se cobrará.
-
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Repasamos los números premiados
Repasamos todos los premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre celebrado este sábado:
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estos son los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado son el 4, 1 y 2.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Llega el primer premio!
¡Ya tenemos aquí el número del gordo con 600.000 euros por serie! El número ganador es el 68374.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Llega el segundo premio
El segundo premio ya se conoce. Es el 37200. El premio es de 120.000 euros por serie.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Comienzan a salir las extracciones de cuatro cifras
Los premios con 375 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 3.750 euros a la serie. Las cuatro últimas cifras del décimo son:
La primera extracción es el 5437.
La segunda es el 6344.
La tercera es el 8639.
La cuarta es el 4574.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estas son las extracciones de tres cifras
Los premios con 75 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 750 euros a la serie. Las tres últimas cifras del décimo son:
La primera extracción es el 544-.
La segunda es el 888.
La tercera es el 644.
La cuarta es el 817.
La quinta es el 468.
La sexta es el 206.
La séptima es el 198
La octava es el 015.
La novena es el 403.
La décima es el 504.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Ya están aquí las extracciones de dos cifras
Los premios con 30 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 300 euros la serie. Las dos últimas cifras del décimo premiado son:
La primera extracción es el 39.
La segunda es el 85.
La tercera es el 07.
La cuarta es el 60.
La quinta es el 69.
La sexta el 12.
La séptima el 36.
La octava el 26.
La novena es 25.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado, en directo | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Las bolas están entrando en los bombos y pronto comenzarán su particular baile que hará felices a muchas personas. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas!
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado, en directo | Menos de cinco minutos
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 13 de septiembre de 2025. Quedan menos de cinco minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios. En concreto, el sorteo dará comienzo a las 13:00 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado, en directo | ¿De quién dependen este tipo de sorteos?
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado, en directo | ¿Cómo cobrar el premio?
Si toca algún premio del sorteo de la Lotería Nacional son todo buenas noticias. Hay que tener en cuenta que es muy fácil poder cobrar este dinero. Solo basta con ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y cobrarlo.
Para poder recibir el premio solo será necesario presentar, junto al boleto, el DNI o un documento que permita acreditar nuestra identidad. Se trata de una medida de seguridad básica para no tener problemas a la hora de entregar un premio oficial.
Si es el caso de una compra del boleto online, no existen muchas complicaciones. Hay que seguir los pasos que se indican en la web en la que se ha comprado el boleto. Eso sí, estas normas pueden ser diferentes en función de cada web. Pero siempre hay que estar seguros de comprar en un portal oficial y que trabaje con Loterías y Apuestas del Estado.
-
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.