EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de septiembre de 2025. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se celebrará el próximo sábado 6 de septiembre de 2025.

¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!

¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!