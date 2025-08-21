Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 21 de agosto son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 43.920
Segundo premio (6.000 €): 12.131
Últimas 4 cifras (75 €): 5796, 7238, 0404 y 8022
Últimas 3 cifras (15 €): 529, 617, 111, 077, 087, 180 y 111
Últimas 2 cifras (6 €): 02, 94, 11, 30, 86, 89, 04, 69 y 94
Reintegros (3 €): 9, 1 y 0
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves 21 de agosto
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 1 y 0
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 21 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 43.920
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Sale el segundo premio del sorteo del jueves!
¡Ya está aquí el segundo premio, el 12.131!
Es el segundo premio con 6.000 euros al décimo, es decir, 60.000 euros a la serie.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 450 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 5.796
La segunda es el 7.238
La tercera es el 0404
La cuarta es el 8.022
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 150 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 529
La segunda es 617
La tercera es el 111
La cuarta es el 077
La quinta es el 087
La sexta es el 180
La séptima es el 111
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 02
La segunda es el 94
La tercera es el 11
La cuarta es el 30
La quinta es el 86
La sexta es el 89
La séptima es el 04
La octava es el 69
La novena es el 94
-
Lotería Nacional jueves | ¡Comienza el sorteo de hoy!
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 21 de agosto de 2025, va a dar comienzo. Ya están entrando todas las bolas en los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas!
-
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 2 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 21 de agosto de 2025.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Lotería Nacional jueves | ¿Cómo se realiza el sorteo?
El sorteo se lleva a cabo mediante un sistema de bombos múltiples, donde se extraen las combinaciones ganadoras de forma aleatoria.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Cuenta atrás para el sorteo del jueves!
En menos de 5 minutos dará comienzo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 21 de agosto de 2025. No pierdan ningún detalle de todas las extracciones y números ganadores, gracias al minuto a minuto de EL ESPAÑOL
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000€ al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000€ al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de agosto, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
-
Lotería Nacional jueves | ¿Cómo se realiza el sorteo?
El sorteo se lleva a cabo mediante un sistema de bombos múltiples, donde se extraen las combinaciones ganadoras de forma aleatoria.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Cuenta atrás para el sorteo del jueves!
En menos de 30 minutos dará comienzo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 21 de agosto de 2025. No pierdan ningún detalle de todas las extracciones y números ganadores, gracias al minuto a minuto de EL ESPAÑOL