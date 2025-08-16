La ONCE celebra este viernes 15 de agosto el Cupón Extra de Verano 2025. Desde el año 2000 siempre tiene lugar en esta jornada, coincidiendo con el festivo de la Asunción de la Virgen María.

El premio del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE 2025 corresponde al número 12.151 y a la serie 25

☘️Información util del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE

☘️Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 14 de agosto de 2025