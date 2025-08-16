La ONCE celebra este viernes 15 de agosto el Cupón Extra de Verano 2025. Desde el año 2000 siempre tiene lugar en esta jornada, coincidiendo con el festivo de la Asunción de la Virgen María.
El premio del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE 2025 corresponde al número 12.151 y a la serie 25
☘️Información util del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Se puede reclamar un cupón físico perdido o dañado?
No: los cupones físicos dañados o extraviados no se pueden cobrar. Por eso, comprar online es más seguro.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Qué ocurre si se vende un cupón premiado online y posteriormente se elimina la cuenta?
El premio sigue asociado al cupón; la ONCE lo notificará por correo y habilitará el cobro. Se recomienda mantener los datos actualizados.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Es legalmente válido reclamar un premio reclamado por otro comprador físico?
No: si otro ha cobrado ese número, no hay lugar para reclamaciones. La ONCE solo reconoce como válido el cobro original.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Qué pasa si tengo un premio exento y otro sujeto a retención en el mismo cupón?
Se aplica la retención solo al importe que exceda los 40 000 €, el resto es puro exento.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Qué diferencia hay entre el primer premio y los premios de 1 millón?
El primero es por serie exacta; los de 1 millón corresponden a extracciones adicionales completas.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Puede haber más de un millonario por cada número?
Sí: hay diez cupones distintos con el mismo número+serie que ganan el millón en extracciones adicionales.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Hubo más premios de 1 200 € por cinco cifras en extracciones adicionales?
Sí: 1 190 premios de 1 200 € para combinaciones acertantes en las extracciones segunda a undécima.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Qué sanciones hay por falsificación o intento de cobro fraudulento?
Se considera fraude y puede conllevar sanciones legales y penalizaciones según normativa interna de ONCE y la ley.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Qué soporte ofrece la ONCE si el cupón online no refleja el premio?
Puedes contactar al servicio de atención al cliente o revisar el historial en tu cuenta de JuegosONCE.
Sorteo Extra de Verano ONCE |¿Cómo puedo cobrar mi premio si lo compré online?
Se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE, desde donde puedes transferirlo sin coste.
Sorteo Extra de Verano ONCE |¿Y si compraste el cupón físicamente?
Debes seguir las instrucciones en la web de la ONCE (sección “Pago de premios”) e ir a un punto de venta autorizado o entidad bancaria indicada.
Sorteo Extra de Verano ONCE |¿Qué impuestos aplican a los premios?
Sobre los 14.960.000 € que exceden los 40.000, retienen un 20 % (aprox. 2.992.000 €); el ganador recibe netos unos 12.008.000 €.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Cómo afecta eso al primer premio de 15 millones?
Sobre los 14.960.000 € que exceden los 40.000, retienen un 20 % (aprox. 2.992.000 €); el ganador recibe netos unos 12.008.000 €.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Se puede ver el sorteo en diferido?
Sí, si te lo perdiste, puedes verlo después en la página de sorteos anteriores de JuegosONCE.
Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Puedo ceder mi premio si he ido con un grupo?
Sí: si es físico, se puede hacer cesión según normativa; si fue online, solo cabe la opción de hacer una transferencia tras recibir el ingreso.
