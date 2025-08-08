El número premiado en el Cuponazo de la ONCE de hoy es el 20.273, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 19.
Comprobar Cuponazo ONCE: Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Cuponazo de la ONCE | Resumen de los premios de hoy viernes, 8 de agosto
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuál es la diferencia entre el Cuponazo y el Sueldazo de la ONCE?
El Cuponazo se juega los viernes y ofrece un premio único millonario, mientras que el Sueldazo se juega los sábados y domingos y da un premio mensual durante 20 años.
Cuponazo ONCE: ¿Qué es el reintegro?
Es un premio menor que devuelve el dinero del cupón si las últimas cifras coinciden con el número premiado.
Cuponazo ONCE: ¿Desde cuándo se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo se celebra desde 1988, aunque ha sufrido modificaciones en sus premios a lo largo de los años.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado del Cuponazo?
Si el cupón es físico y se pierde, no se puede reclamar el premio. Si fue comprado online, el premio se acredita automáticamente a la cuenta del jugador.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Se pueden cobrar los premios del Cuponazo en un banco?
Sí, los premios de más de 600 euros deben cobrarse en bancos colaboradores de la ONCE.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi Cuponazo?
El derecho al cobro de estos premios caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado.
Cuponazo ONCE, hoy: ¿Cuántos premios secundarios existen en el sorteo?
Además del premio mayor, hay 134 premios de 25.000€, reintegros y otras categorías secundarias.
Cuponazo ONCE: ¿Qué premio se gana si acierto solo las 5 cifras y no la serie?
Se gana un premio de 25.000€.
Cuponazo ONCE: ¿Qué pasa si hay más de un ganador del premio mayor del Cuponazo?
No hay varios ganadores del premio mayor porque solo hay una serie premiada. Si tienes otro cupón con el mismo número pero diferente serie, no ganas el premio máximo.
