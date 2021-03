Comprobar cupón de la ONCE del lunes, 29 de marzo de 2021

SORTEO DE LA ONCE

El número premiado del cupón de la ONCE del lunes, 29 de marzo de 2021 ha sido el

77794

Serie: 030Número

Premios del sorteo diario del Cupón de la ONCE

35.000 € a las 5 cifras.

500 € al número anterior o posterior del primer premio.

200 € a las 4 últimas cifras.

20 € a las 3 últimas cifras.

6 € a las 2 últimas cifras.

1,50 € a la decena de millar.

1,50 € a la última cifra.

Premios adicionales "La Paga"

3.000 € al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie.

0,50 € a la primera cifra del Cupón Diario.

0,50 € a la última cifra del Cupón Diario.

Más datos acerca del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE nace en España en 1920 a través de personas invidentes. Este colectivo era uno de los más desplazados de la sociedad, sobre todo en el entorno laboral, por lo que crearon asociaciones y generaron pequeñas rifas como forma de vida para salir de la pobreza.

Estas rifas se extendieron por las distintas ciudades y se hizo tan popular que se acordó la creación de una organización estatal de invidentes que permitiera la legalización del sistema de juego. Así, en 1939 nació el primer cupón oficial de la ONCE llamado “Cupón Pro-Ciegos”, cuyo sorteo era independiente para cada provincia.

El Cupón Diario de la ONCE, heredero del “Cupón Pro-Ciegos”, ha sido la única tipología de sorteo hasta 2004, cuando se aumentaron los tipos de sorteo con distintas formas de jugar y con la posibilidad de ganar diferentes premios.

Hoy en día, el Cupón Diario de la ONCE sigue siendo el sorteo más longevo dentro de todos los juegos de la fundación. Su precio está fijado en 1,50€ por cupón y si se quiere incluir la opción adicional de “La Paga” sube 0,50€ más. Este sorteo se puede ver en el canal TVE entre las 22:00 y las 22:30 horas, existiendo además la posibilidad de conocer los resultados a través de radio y prensa impresa y digital.

Datos curiosos sobre la ONCE

La ONCE se fundó por un decreto en 1938. Esto provocó que las distintas asociaciones de ciegos nacidas a principios de siglo, además de su unión en una sola organización, obtuvieran el reconocimiento y la protección del Estado para la venta de cupones. Los cupones desde su comercialización son el recurso que financia gran parte de la fundación y proporciona una actividad laboral a muchas personas ciegas y discapacitadas.

La actividad comercial la llevan a cabo personas con ceguera, deficiencia visual grave y otras discapacidades, contribuyendo de esta manera a su desarrollo profesional e integración en la sociedad. También cuentan con la plataforma “JuegosONCE.es” donde se puede realizar la compra de los cupones de manera online, así como en algunos establecimientos autorizados como estancos, gasolineras, etc., con el objetivo de llegar a más lugares, con horarios más amplios y en espacios en los que hasta ahora la ONCE no era visible.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado son los únicos autorizados para comercializar juegos de loterías en el ámbito estatal.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los resultados publicados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).