Tebas acosa al periodista de El Español que destapa sus maniobras para hacerse con el negocio del fútbol

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha iniciado una campaña de acoso y difamación contra el jefe de Deportes de EL ESPAÑOL, Jorge Calabrés. Tebas desarrolla esta campaña de forma directa a través de sus redes sociales y de forma indirecta a través de otros medios de comunicación de los que se hace eco.

Esta campaña comenzó tras las primeras informaciones publicadas por este medio en las que se destapan los manejos del jefe de LaLiga para hacerse con el negocio del fútbol, a costa de los intereses de los clubes.

Sólo en el último mes Tebas ha dedicado 13 de los 25 tuits que ha publicado en su cuenta de Twitter a desacreditar a Calabrés y las informaciones de este medio calificándolas de fake news. Jorge Calabrés también ha recibido llamadas de dirigentes de LaLiga, así como mensajes privados del propio Tebas en redes sociales, conminándole a interrumpir sus revelaciones

En los tuit del presidente de LaLiga se pueden leer calificativos como "PortaCoz" o acusaciones directas de falsedad, llegando a asegurar que Calabrés "toma pastillas para mentir".

A medida que en EL ESPAÑOL se han ido desenmascarando las relaciones de Javier Tebas y el destituido director de deportes del CSD, Albert Soler; la delicada situación económica de LaLiga por el riesgo de impago de DAZN y CVC o la millonaria factura de LaLiga en publicidad, propaganda y relaciones públicas en los últimos años, Javier Tebas ha ido subiendo el tono de sus descalificaciones e incrementando sus ataques hacia EL ESPAÑOL y su jefe de Deportes.

Otra FAKENEWS @JorgeCalabres , te vas a llevar el título de PortaCOZ del año, @DAZN_ES cumple con la forma de pago del tender, y con CVC todo previsto y tranquilos. En ese organo de TV, manifesté preocupación por otro operador de TV, estás mal informadohttps://t.co/IeOAhQLo0F — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 8, 2023

Dentro de su particular campaña contra este diario, Tebas se hizo eco el pasado 11 de marzo de un artículo publicado en Diario 16 en el que se denominaba a Jorge Calabrés "perrillo faldero de Florentino" y en el que se acusaba al periodista y a EL ESPAÑOL de desarrollar una trama para "sacar un dinerillo de LaLiga en publicidad".

La campaña de acoso continuó el pasado fin de semana. "Hoy te has puesto supositorios", "no es bueno para la salud porque te puedes acabar intoxicando", "no te hagas la víctima"... Son sólo algunas de las expresiones que el jefe de LaLiga empleó para difamar a Calabrés a través de mensajes en Twitter.

En diversas ocasiones Calabrés ha ofrecido públicamente a Javier Tebas que conceda una entrevista a este medio para aclarar todas las informaciones. Sin embargo, todos y cada uno de los intentos ha sido rechazado por el presidente de LaLiga.

Vaya @JorgeCalabres tus "jefes" o te engañan (qué es muy posible) o ya tomas ya muchas "pastillas para mentir" y eso no es bueno para la salud por que te puedes acabar intoxicando. 🤥🤥

¡Cuídate! https://t.co/ol3W5xOXdx — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 1, 2023

En contraste con las descalificaciones públicas, el presidente de LaLiga intentó recientemente establecer un diálogo por mensaje privado en Twitter con Jorge Calabrés. Tal y como ha explicado públicamente el periodista, rechazó las pretensiones de Tebas para, después, solicitarle por enésima vez una entrevista en la que tratar abiertamente todos los temas.

El propio jefe de Deportes de EL ESPAÑOL ha explicado en sus redes sociales que los mensajes difamatorios de Javier Tebas no han sido las únicas acciones emprendidas por el presidente de LaLiga en respuesta a sus publicaciones en este periódico.

Calabrés, habitual colaborador en la programación del canal deportivo GOL Play, propiedad de Jaume Roures, ha revelado que tras cuatro años participando en sus programas le han comunicado que dejarían de contar con él. ¿El motivo? Las informaciones que estaba publicando sobre LaLiga y su presidente.

Todas estas presiones no han hecho más que darme fuerzas para ayudar a levantar las alfombras del fútbol español y de @LaLiga con rigor y profesionalidad.



Han sido 4 años magníficos en @Gol, donde dejo amigos y grandes profesionales que nada tienen que ver con esto. — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) March 30, 2023

Este diario lleva más de dos meses narrando en varios artículos los manejos de Javier Tebas al frente de LaLiga. EL ESPAÑOL ha publicado en exclusiva informaciones en las que desvela cómo El director audiovisual de LaLiga facturó 500.000€ en su empresa de derechos de TV pese al Código Ético o cómo El lobby de Albert Soler, fundado por José Blanco, registra a LaLiga como cliente en la UE.

También este periódico tuvo acceso a un audio en el que Tebas intentó 'comprar' a un cargo de la RFEF para poner a Soler por Rubiales: "Hacemos un precontrato". EL ESPAÑOL publicó, además, la exclusiva que informó de que Dazn y CVC barajan romper sus contratos con Javier Tebas dejando a LaLiga ante el colapso económico. A pesar de esos problemas, este diario publicó que LaLiga de Tebas gastó 139 millones en cinco años para publicidad, propaganda y relaciones públicas.

La campaña de Javier Tebas contra EL ESPAÑOL y Jorge Calabrés, sin embargo, comenzó mucho antes. Sus primeros ataques públicos contra este medio y el periodista fueron consecuencia de publicar Los sueldos de los jefes del deporte: Tebas y Gil Marín los que más cobran y Luis Rubiales en la zona baja. A finales de año, este periódico hizo público que El Gobierno da 12 millones a la asociación impulsada por Tebas y Cardenal y patrocinada por LaLiga.

El presidente de LaLiga, a pesar de sus continuos mensajes en redes sociales, siempre ha rechazado hacer ninguna declaración pública sobre su estrecha relación con Albert Soler, ahora acusado por el 'Caso Negreira', y que este periódico detalló en el reportaje Por qué todos los caminos conducen a Albert Soler: "El hombre de las cloacas del deporte".

Los últimos días los mensajes con descalificaciones de Javier Tebas a Jorge Calabrés y este medio se han endurecido tras publicaciones de EL ESPAÑOL como que El director audiovisual de LaLiga facturó 500.000€ en su empresa de derechos de TV pese al Código Ético o que La Justicia avala la ilegalidad del Reglamento Audiovisual de LaLiga y de las sanciones al Madrid.

Además, EL ESPAÑOL lleva semanas descubriendo el entramado del denominado 'caso Negreira' detallando la investigación publicada en el sumario y a la que ha tenido acceso. Este periódico fue el primero en desvelar que Enríquez Negreira alegó que sufría alzhéimer para no responder a la Justicia por los pagos del Barcelona. También informó de los mensajes y los reportes del hijo de Enríquez Negreira a Albert Soler: "Todos los errores fueron a favor del Barcelona".

EL ESPAÑOL desveló que Negreira recibía 1.200€ por "incapacidad absoluta" por demencia mientras el Barça le pagaba millones. Este diario publicó los documentos en exclusiva que demostraron que El Barça pagó 10.000 euros extra cada año para que el hijo de Negreira llevara a los árbitros en coche o que Negreira sacó 12.000€ en cajeros tras ser destituido y mandó un paquete urgente a Sánchez Arminio.

