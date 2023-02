El Euríbor golpea de nuevo a los hipotecados: cerrará febrero en el 3,6% y encarecerá más las cuotas

El Euríbor a 12 meses, el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, ha continuado su tendencia alcista durante febrero y, a falta de dos días para que termine el mes, la media se sitúa en el 3,514%. Las previsiones apuntan a que alcanzará el 3,6%.

De hecho, el último dato diario disponible, el del pasado viernes 24 de febrero, fue del 3,662%. Si las estimaciones se cumplen será la primera vez desde finales de 2008 que el Euríbor alcance el 3,6%.

Fue en noviembre de ese año cuando el indicador registró una tasa mensual del 4,35%. Lo hizo en un contexto de crisis financiera global derivada de una burbuja inmobiliaria que hizo caer el precio de las viviendas. Al mes siguiente, el Euríbor se situó en el 3,452%, casi un punto porcentual menos.

Subidas de tipos

Desde XTB anticipan que el Euríbor cerrará el mes de febrero por encima de 3,60%, “muy condicionado por las perspectivas de nuevas subidas de los tipos de interés”. “No en vano, el mercado descuenta otro incremento de 50 puntos básicos para la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), del 16 de marzo, y se prepara para una nueva subida de por lo menos 25 puntos básicos en mayo”, explica Joaquín Robles, analista del bróker.

Así, la institución presidida por Christine Lagarde podría, incluso, volver a subir los tipos de referencia 50 puntos básicos en mayo debido a los elevados niveles en los que todavía se encuentra la inflación. A pesar de que el índice de precios al consumo (IPC) de la zona del euro acumula tres meses consecutivos de moderación, todavía se encuentra en el 8,6%, más de cuatro veces por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE.

“En las últimas semanas los repuntes en el consumo y en la actividad de los servicios han aumentado los temores de que se mantengan las presiones de inflación, lo que podría llevar a la institución a extender el ciclo de subidas por más tiempo de lo esperado”, advierte Robles.

Los miembros del BCE han reiterado que la inflación podría volver a sufrir repuntes y que seguirán subiendo tipos los tipos hasta que haya una evidencia clara de que está remitiendo de forma definitiva.

[Inversores y grandes bancos ya anticipan que el BCE subirá los tipos hasta situarlos en el 3,75%, máximos históricos]

Según Robles, a pesar de que “es difícil predecir el techo” al que llegarán las tasas de referencia en el bloque del euro, “es probable que alcancen el 4% en junio, lo que todavía deja al euríbor recorrido al alza”.

Hasta ahora, y a falta de dos días para que termine el mes, el euríbor se ha situado en febrero en el mencionado 3,514%. Según los datos recabados por Europa Press, con respecto a enero, cuando el Euríbor cerró en el 3,337%, la subida es de 0,177 puntos porcentuales y de 3,849 puntos frente al dato de febrero de 2022, cuando el indicador estaba en el -0,335%.

Golpe a los hipotecados

Con la media registrada, una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más Euríbor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 300 euros. En términos absolutos, pasará de pagar unos 450 euros a unos 759 por mes, lo que equivale a un desembolso anual adicional de más de 3.600 euros.

Con las mismas condiciones, una hipoteca de 300.000 euros de capital pendiente de amortizar y 30 años pendientes de pago tendría que asumir un encarecimiento mensual de 600 euros, lo que supone en torno a 7.200 euros al año adicionales.

[El 'boom' inmobiliario estalla: la inflación y la subida de las hipotecas harán que la venta de casas caiga un 15% en 2023]

El encarecimiento de la financiación, fruto de la subida del euríbor, ya se está dejando notar en la compraventa de viviendas. Este tipo de operaciones se hundieron el pasado diciembre al caer un 10% en comparación con el mismo mes de 2021. Pero, además, si se compara con el mes anterior, es decir, cn noviembre, el desplome fue del 21,3%.

A pesar de ello, y tras dos años de descensos, la compraventa de viviendas cerró 2022 con un incremento del 14,7% y cerca de 650.000 operaciones, la cifra más alta que se registra en España desde 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que obtiene los datos a partir de los Registros de la Propiedad.

4%

Y la situación podría agravarse en el futuro, ya que varias previsiones apuntan a que el principal indicador para el cálculo de las hipotecas variables seguirá subiendo. En concreto, y según las estimaciones de Bankinter, el Euríbor podría rondar el 4% en diciembre de 2023, para después bajar al 2,2% a finales de 2024.

Desde Help My Cash estiman como "muy probable" que el Euríbor escale hasta situarse entre el 3,5% y el 4% "a finales del primer trimestre de 2023 o a principios del segundo". Otros expertos, pese a todo, mantienen la cautela. Es el caso de Asufin, cuyos responsables esperan que el índice no alcance el 4% hasta el mes de junio.

[El BdE pide una definición de hipotecado vulnerable adecuada para reducir riesgos de estabilidad financiera]

En este contexto, algunas familias consideran que sus préstamos están subiendo considerablemente hasta el punto de no poder afrontar el pago del crédito. En estos casos, pueden acudir a su entidad financiera, que le ofrecerá medidas de reestructuración de la hipoteca o un alargamiento del vencimiento para aliviar su carga financiera.

Además, el Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre un paquete de medidas con el objetivo de que llegaran a un millón de familias. No obstante, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, estas prácticamente no se están pidiendo.

Según informó Efe, los bancos han recibido unas 7.000 peticiones de ayuda en los dos meses que han pasado desde que estas medidas entraron en vigor. Exactamente, la agencia señalaba, citando fuentes financieras, que ha medios de la semana pasada el volumen de peticiones recibidas por la gran banca -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco- y por otras entidades superaba las 6.000. Sin embargo, esa cifra no se traduce en ayudas concedidas.

