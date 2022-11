El BdE pide una definición de hipotecado vulnerable adecuada para reducir riesgos de estabilidad financiera

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha señalado este miércoles que es necesario definir "adecuadamente" el concepto de vulnerabilidad en el caso de los hipotecados afectados por la repentina subida del Euríbor para, entre otros motivos, minimizar los riesgos para la estabilidad financiera de cualquier medida de apoyo que se tome.

"Hay una dificultad intrínseca en la definición del colectivo vulnerable y desde el punto de vista del objetivo de la política económica es fundamental identificarlo bien para reducir los segmentos de vulnerabilidad. Pero, si logramos definir eso adecuadamente, al mismo tiempo minimizamos los riesgos desde la perspectiva de la estabilidad financiera", ha apuntado el gobernador durante su intervención en la convención anual de la Asociación de Mercados Financieros.

El gobernador ha insistido en la necesidad de que las medidas de política fiscal que se tomen en el actual contexto estén "muy focalizadas en los colectivos más vulnerables" y ha añadido que "esto también aplica a este tipo de medidas", las relativas al ámbito hipotecario.

[El Gobierno quiere llevar las ayudas a los hipotecados a Consejo de Ministros antes de que termine noviembre]

Para Hernández de Cos, la dificultad a la hora de atender al colectivo de hipotecados que pueden entrar en situación de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés reside en cómo se determina el concepto de vulnerabilidad.

Por eso, en su opinión es necesario definir adecuadamente este concepto, dado que un hipotecado vulnerable no tiene por qué coincidir con el que tiene menor renta, dado que "la primera decila de renta normalmente no tiene casa en propiedad y no está endeudada". Así no solo se logrará reducir el segmento de vulnerabilidad, sino también preservar la estabilidad financiera.

El Banco de España, como ha explicado este miércoles la vicepresidenta Nadia Calviño, está formando parte en las conversaciones que desde el departamento que dirige se están manteniendo con las patronales bancarias para establecer un "abanico" de ayudas dirigidas a los hipotecados que estén o vayan a estar en situación de vulnerabilidad por la subida del Euríbor.

Desde Economía se busca atender a este colectivo a través de una ampliación del Código de Buenas Prácticas de deudores hipotecarios, pero también se quiere dirigir a las clases medias mediante un nuevo protocolo que se creará a través de un real decreto-ley. La intención de la vicepresidenta es tenerlo aprobado en Consejo de Ministros el próximo martes para que las medidas puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Quiebra de FTX

En otro orden de cosas, el gobernador ha valorado que la quiebra de la plataforma de intercambio de criptodivisas FTX quizá sirva para que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos que tiene la inversión en criptoactivos.

También es útil, en su opinión, para observar que no existe una interconexión entre los criptoactivos y el sistema financiero y, en este sentido, ha explicado que cuando exista una regulación deberá garantizarse que esto sigue siendo así.

