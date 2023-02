El Euríbor se encamina al 3,5% con las próximas subidas de tipos y podría alcanzar el 4% este trimestre

El Euríbor a doce meses lo ha vuelto a hacer. El índice de referencia para las hipotecas ha cerrado un mes más con avances, hasta el 3,337% en tasa mensual. Y no parece que se vaya a quedar ahí. Los expertos pronostican que las próximas subidas de los tipos de interés que acometerá el Banco Central Europeo (BCE) lo llevarán hasta el 3,5% y es posible que este mismo trimestre toque ya el 4%.

Este índice al que los bancos vinculan el importe de las cuotas mensuales de las hipotecas variables que pagan los clientes, que van cambiando cada seis o doce meses, se sitúa ya por encima del 3,4% -el último día de enero se alzó hasta el 3,415%- y los expertos creen que es cuestión de días que supere la cota psicológica del 3,5%.

Algo a lo que ayudarán los bancos centrales. Tanto el de Estados Unidos como el de la zona euro tienen una cita con los tipos de interés esta semana. La Reserva Federal (Fed) dará a conocer su siguiente paso en el endurecimiento de las condiciones de financiación este miércoles, mientras que el BCE hará lo propio el jueves. Y un mes después volverán a reunirse sus respectivos comités de gobierno, a mediados de marzo en el caso del BCE y una semana más tarde en el de la Fed, para dar los siguientes pasos.

Dos noticias que impulsarán aún más al Euríbor a doce meses, como lo llevan haciendo desde hace meses. Y es que la vertiginosa subida de este índice, la más rápida que ha vivido en su historia, ha venido impulsada desde el principio por las noticias de los incrementos de los tipos de interés.

Concretamente, comenzó su rally en febrero del año pasado, cuando empezaba a hablarse de la posibilidad de que el ciclo de política monetaria expansiva tuviera un fin. Cuando esta se materializó, en marzo en el caso de la Fed y en julio en el del BCE, el Euríbor empezó su subida libre, que a día de hoy aún no ha terminado. Pasó el umbral de cero en abril tras seis años en negativo.

Objetivo

Y los expertos prevén que esta dinámica continúe. "El Euríbor todavía tiene recorrido al alza y su próximo objetivo de cara a la siguiente reunión del BCE del próximo 16 de marzo es alrededor del 3,5%", augura Joaquín Robles, analista de XTB.

No en vano, las subidas de los tipos de interés no van a parar, al menos no de momento y mientras la inflación siga suponiendo un quebradero de cabeza para los banqueros centrales. En Estados Unidos está aún en el 6,5% (la subyacente en el 5,7%), mientras que en la zona euro es del 9,2% (con la subyacente en el 5,2%).

Un entorno en el que los bancos centrales siguen augurando subidas de tipos, incluso de 50 puntos básicos, de forma que el precio del dinero podría alzarse hasta el 3,5% o el 4% a mediados de este año en la zona euro, según los analistas.

Y el Euríbor, salvo grandes cambios, seguirá el ritmo a las subidas de los tipos de interés. Bien es cierto que las últimas subidas mensuales están siendo más limitadas que las que se vieron el pasado verano, pero el índice sigue sin parar su avance.

Desde Help My Cash estiman como "muy probable" que el Euríbor escale hasta situarse entre el 3,5% y el 4% "a finales del primer trimestre de 2023 o a principios del segundo".

Otros expertos, pese a todo, mantienen la cautela. Es el caso de Asufin, cuyos responsables esperan que el índice no alcance el 4% hasta el mes de junio.

Hipotecas más caras

Estos incrementos llevarán, inevitablemente, a un encarecimiento de las hipotecas variables, cuyas cuotas han ido subiendo durante meses. Sin ir más lejos, con la referencia del mes de enero ya cerrado la cuota de una hipoteca concedida por 150.000 euros a 25 años a Euríbor +0,99% subirá unos 286 euros al mes, es decir, unos 3.430 euros al año.

En el caso de un préstamo con garantía hipotecaria concedido con las mismas condiciones pero por un capital inferior, de 100.000 euros, el encarecimiento sería de 190 euros al mes o 2.288 euros al año.

Aunque el alza de la cuota depende de las condiciones concretas de cada hipoteca, lo cierto es que algunas familias consideran que sus préstamos están subiendo considerablemente hasta el punto de no poder afrontar el pago del crédito. Este índice nunca había subido tanto en tan poco tiempo.

Para estos casos, las familias siempre pueden acudir a su entidad financiera, que le ofrecerá medidas de reestructuración de la hipoteca o un alargamiento del vencimiento para aliviar su carga financiera.

En todo caso y para que no haya dudas, el Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre un paquete de medidas con el objetivo de que llegaran a un millón de familias. No obstante, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, estas prácticamente no se están pidiendo.

Este plan contempla diferentes medidas, como carencias y reducción del interés, alargamiento de los plazos y congelación de las cuotas. Además, durante 2023 no se cobrarán comisiones por amortización anticipada, una iniciativa que pretende facilitar a los clientes que cambien su hipoteca de variable a fija para evitar futuras volatilidades del Euríbor.

