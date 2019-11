Controla tus aparatos eléctricos desde cualquier lugar con el enchufe inteligente TP-Link HS100

¿Cuántas veces has deseado llegar a casa y que esté caliente en invierno? ¿A quién no le ha preocupado nunca estar de vacaciones y que los cacos puedan observar que no hay nadie en casa? El enchufe inteligente TP-Link HS100 te será muy útil en estas situaciones. Su función principal es controlar el encendido y apagado de tus aparatos eléctricos en el momento y el lugar que elijas, simplemente conectándolos a este enchufe y siempre que tengas internet.

Utilizarlo es tan sencillo como descargar la app gratuita “Kasa TP Link” en tu smartphone desde la App Store o Google Play, a través de ella podrá configurar y programar el enchufe según el electrodoméstico o dispositivo que hayas conectado para que se encienda o se apague automáticamente a unas horas determinadas, o para que se mantenga alimentado durante un periodo de tiempo concreto.

El enchufe inteligente cuenta con un modo especial Fuera de Casa que, por ejemplo, te permite encender y apagar la luz para dar la sensanción de que hay alguien en casa. También es útil para controlar esos aparatos que sabes que tienen riesgo de quedarse encendidos, como una plancha de pelo o un calefactor. Si los tienes conectados al HS100 podrás comprobar si se quedaron funcionando o no cuando estés en la calle, mediante el acceso remoto desde la app de tu dispositivo móvil.

Además, soporta la potencia suficiente para tener conectada una regleta que alimente varios dispositivos a la vez, como una lámpara, un cargador, un equipo de música… También puedes conectar un gran electrodoméstico como una lavadora o un horno, siempre cuidando que no supere los vatios que se indican en las instrucciones.

Es compatible tanto como Android como con iOS, y podrás emparejar tus enchufes inteligentes con Amazon Echo o Google Home para controlar tus dispositivos con tu voz, haciendo el uso aún más cómodo.

Todas estas ventajas te harán el día a día más sencillo y te ayudarán a ahorrar en electricidad. Ahora están a tu alcance por solo 12,99€, gracias a los descuentos de este Black Friday.