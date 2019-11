Nueve productos con descuentos de Black Friday, hoy 28 de noviembre

Entramos en la recta final de la semana más intensa de las compras. Si todavía no te has sumergido en el mundo de los descuentos que ofrece el Black Friday, aún estás a tiempo. Echa un vistazo a las ofertas que se van a mantener solo durante las 24 horas de este jueves. Que no se te pasen.

1. Impresora multifunción, con un 28% de descuento

La HP Officejet Prop 7720 multifunción de formato ancho permite imprimir en dimesiones A3 y A4, tiene pantalla táctil a color, fax, escáner, AirPrint, memoria de 512 MB, AAD de 35 hojas y permite impresión a doble cara. Destaca la comodidad al utilizarla ya que puedes imprimir directamente al conectar tu smartphone o tablet, seleccionando la opción de imprimir desde los mismos, sin necesidad de acceder a una red. Debe ser utilizada con cartuchos que exclusivamente utilicen un chip original de HP.

2. Respaldo de masaje, ahora 74,99€

El artículo ideal para aquellos que sufren estrés y dolores de espalda es este cojín de masaje Medisana MCN Shiatsu. Da la posibilidad de elegir entre tres zonas de masaje: toda la espalda, parte superior o parte inferior, y se pueden seleccionar las funciones de luz roja y calor. También se puede elegir por separado las funciones de masaje de cuello o masaje vibratorio en el asiento. Se adapta a cualquier silla, es fácil de limpiar y está acabado en un material que imita a la piel.

3. Cámara digital por 349,99€

La Canon EOS M100 es una opción para quienes desean hacer fotos de calidad sin llevar una cámara grande y pesada. Esta tiene un formato compacto que da resultados más que satisfactorios. Cuenta con un sensor APS-C de 24.1 megapíxeles, DIGIC 7, enfoque de máxima precisión Dual Pixel CMOS AF, disparo en serie de 6.1 fps y pantalla táctil plegable que se inclina 180 grados para hacer selfies o disparar más cómodamente. Dispone de conectividad con smartphone o tablet para compartir fotos o editarlas desde estos dispositivos.

4. Crema Antiestrías, con un 27% de descuento

Cada persona y cada cuerpo tiene sus características pero a veces no estamos a gusto del todo con ellas. Las estrías suelen ser uno de esos signos a evitar y, para ello, existen remedios que nos ayudan, como la crema Trofolastín que previene y reduce la aparición de estas marcas. Está indicado para quienes sufren cambios en su cuerpo como embarazadas, adolescentes, deportistas… Sus ingredientes, que incluyen la Centella Asiática, aportan elasticidad y efectos regenerantes a la piel.

5. Juego de sartenes, con el 17% de descuento

Si estás en ese momento en el que piensas “tengo que tirar esta sartén”, esta oferta te interesará. La marca Magefesa dispone de un set de 3 sartenes de diferente tamaño cada una, con recubrimiento antiadherente, dos capas de esmalte exterior, mangos ergonómicos y son aptas para lavavajillas. Con la rebaja las tres sartenes se quedan al económico precio de 19,95€

6. Juguete maletín educativo, por 14,99€

La Patrulla Canina es una de las series de dibujos animados más queridas por los pequeños de la casa. Clementoni ha lanzado un maletín educativo con la temática de estos perritos para que los niños se vean atraídos a jugar aprendiendo. Enseñar palabras, formas o números, son solo algunas de las 18 actividades educativas que se incluyen. Cuenta con un bolígrafo electrónico para marcar las respuestas y funciona con pilas.

7. Freidora, por 26,33

Esta freidora Princess 182727 Depp Fat concinará tus fritos de forma perfecta. Es muy eficaz ya que dispone de una zona fría que evita que las migas se quemen, manteniendo así el aceite limpio durante más tiempo. Además no saldrán burbujas ni salpicarán gotas gracias a su filtro de aceite. Su potencia es de 2000 W por lo que la freidora se calienta en segundos.

8. Reloj unisex, por 82€

Invicta ofrece su reloj automático 8928OB Pro Diver para hombre y mujer. Fabricado en acero inoxidable cuenta con una calidad y precisión únicos, además de con una vistosa esfera azul y una correa de eslabones que combina tono dorado y plateado. Tiene una resistencia al agua de 20 bares y 2 años de garantía.

9. Smart TV, con un 34% de descuento

La televisión de Philips 50PuS6504/12 es una apuesta por la calidad de imagen. Sus 50 pulgadas, tecnología LED, 4K UHD, Pixel Precise Ultra HD, Dolby Vision y Dolby Atmos te sumergirán en una experiencia que poco tiene que envidiar a ir al cine. Además, podrás descargar tus aplicaciones favoritas y ver en streaming películas y series. Descubre muchas más ofertas de televisiones inteligentes accediendo a esta página.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 28/11/2019.