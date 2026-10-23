Escucha tu música con la máxima definición con los Samsung Galaxy Buds4 Pro

Quien disfruta de la música sabe de sobra lo frustrante que es ponerse unos auriculares y notar que los instrumentos se mezclan en una masa plana o que el ruido de la calle arruina tu canción favorita. Los Samsung Galaxy Buds4 Pro cambian esa dinámica apostando por una arquitectura de doble amplificador y audio Hi-Fi de 24 bits. Una combinación pensada para devolverle la riqueza a cada tema y ofrecer llamadas claras incluso en días de mucho viento. Actualmente están con descuento de 50 euros en Samsung.

Lo que de verdad importa de los Galaxy Buds4 Pro

Diseño ergonómico con barra Blade de metal : Construcción metálica más duradera, elegante y cómoda que se adapta de forma segura al canal auditivo.

: Construcción metálica más duradera, elegante y cómoda que se adapta de forma segura al canal auditivo. Altavoz avanzado de 2 vías con amplificadores duales : Woofer y tweeter independientes para minimizar interferencias, lograr graves profundos y agudos cristalinos.

: Woofer y tweeter independientes para minimizar interferencias, lograr graves profundos y agudos cristalinos. Sonido Hi-Fi de alta resolución (24 bits / 96 kHz) : Máxima fidelidad de audio mediante el códec Samsung Seamless para escuchar la música tal como fue grabada.

: Máxima fidelidad de audio mediante el códec Samsung Seamless para escuchar la música tal como fue grabada. Llamadas superclaras con tecnología DNN por IA : Algoritmos de aprendizaje automático y Banda Super Ancha (SWB) que aíslan tu voz del ruido ambiental.

: Algoritmos de aprendizaje automático y Banda Super Ancha (SWB) que aíslan tu voz del ruido ambiental. Estuche de carga compacto con tapa translúcida : Permite comprobar de un vistazo rápido si los auriculares están bien encajados y recargando su batería.

: Permite comprobar de un vistazo rápido si los auriculares están bien encajados y recargando su batería. Control táctil e integración en el ecosistema Galaxy: Emparejamiento instantáneo, cambio fluido entre dispositivos y controles gestuales precisos en la patilla.

¿Por qué elegir los Galaxy Buds4 Pro frente a la generación anterior?

Samsung Galaxy Buds4 Pro Samsung

La gran diferencia entre los Samsung Galaxy Buds4 Pro y la generación anterior no está solo en los números de la ficha técnica, sino en cómo se sienten en el día a día. Al sustituir los acabados plásticos de las patillas por una estructura Blade fabricada en metal real, los auriculares ganan un aplomo mucho más firme dentro del oído y resisten mejor el desgaste o las caídas accidentales. A nivel de sonido, la incorporación de amplificadores dedicados para graves y agudos marca una distancia clara: los instrumentos no se solapan incluso a volumen alto, y el aislamiento en llamadas mediante aprendizaje automático permite hablar con total naturalidad sin tener que alzar la voz en entornos ruidosos.

Le vas a sacar partido si...

Exiges máxima calidad de sonido sin cables para disfrutar de plataformas de música en alta resolución sin perder detalle.

para disfrutar de plataformas de música en alta resolución sin perder detalle. Haces muchas llamadas o videollamadas en exteriores y necesitas que te escuchen con total nitidez sin que el viento arruine la conversación.

y necesitas que te escuchen con total nitidez sin que el viento arruine la conversación. Utilizas un smartphone o tablet Samsung Galaxy y quieres aprovechar la sincronización inmediata y los códecs de audio de la marca.

y quieres aprovechar la sincronización inmediata y los códecs de audio de la marca. Buscas un diseño premium, ligero y resistente que resulte cómodo durante largas sesiones de estudio, trabajo o desplazamientos.

Si quieres disfrutar de una experiencia acústica de nivel profesional, llamadas impecables en cualquier entorno y un diseño metálico vanguardista, los Samsung Galaxy Buds4 Pro son la referencia definitiva en auriculares True Wireless. Aprovecha el descuento de 50 euros en Samsung

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