Camina con total comodidad en la ciudad con las Adidas Originals Samba OG Pony Hair

Afrontar largas jornadas de caminata o permanecer muchas horas de pie resulta agradable cuando el calzado abraza la planta con total suavidad. Las zapatillas para hombre y mujer Adidas Originals Samba OG Pony Hair en color marrón destacan por ofrecer una sensación de confort muy placentera gracias a la flexibilidad de su empeine de piel de alta calidad. Su forro interior de tacto mullido previene cualquier roce en el talón, mientras que su característica suela de goma de perfil bajo proporciona una pisada plana, estable y bien repartida para evitar el cansancio en las piernas. Lo mejor es que ahora mismo está con un 33% de descuento en JD Sports

Piel prémium con textura, lengüeta futbolística y detalles de archivo

Empeine de cuero prémium con acabado Pony Hair : aporta un aspecto táctil y exclusivo que transforma la silueta clásica en una pieza de coleccionista.

: aporta un aspecto táctil y exclusivo que transforma la silueta clásica en una pieza de coleccionista. Lengüeta larga inspirada en las botas de fútbol clásicas : detalle distintivo de archivo que aporta un toque rebelde y muy actual.

: detalle distintivo de archivo que aporta un toque rebelde y muy actual. Logotipos icónicos de adidas y grabado Samba : sellos distintivos con el trébol tradicional que conmemoran la rica historia de la marca.

: sellos distintivos con el trébol tradicional que conmemoran la rica historia de la marca. Horma clásica con cierre de cordones tradicional : garantiza una sujeción personalizada y ajustada a la forma del pie.

: garantiza una sujeción personalizada y ajustada a la forma del pie. Forro interior combinado textil y sintético : envuelve el pie con suavidad asegurando un confort prolongado al caminar.

: envuelve el pie con suavidad asegurando un confort prolongado al caminar. Suela de goma de perfil bajo: proporciona una pisada estable y esa tracción urbana reconocible a primera vista.

Materiales de lujo, código de producto y ficha técnica

Adidas Originals Samba OG Pony Hair JD Sports

La zapatilla Samba OG es un auténtico icono rediseñado. Esta edición, que se inspira en el archivo histórico de Adidas, presenta un aire innovador perfecto para quienes buscan salirse de lo convencional sin renunciar a la comodidad. Su construcción en cuero resistente tolera perfectamente el uso continuado, mientras que su paleta en tono marrón facilita la combinación con pantalones holgados, vestidos o conjuntos de inspiración retro.

Preguntas frecuentes

¿Cómo es el tallaje de las adidas Originals Samba OG Pony Hair?

Presentan una horma clásica ligeramente estrecha, muy fiel al diseño original de fútbol sala. Si tienes el pie ancho, suele recomendarse elegir media talla más sobre tu número habitual.

¿Qué cuidados especiales requiere la piel con acabado Pony Hair?

Al tratarse de cuero con textura de pelo, se recomienda cepillar suavemente en la dirección del pelo con un cepillo de cerdas blandas y evitar sumergirlas en agua o usar productos químicos agresivos.

¿Son adecuadas para utilizarlas durante todo el día en la ciudad?

Sí, gracias a su forro interior acolchado, su cierre de cordones firme y su suela plana de goma, ofrecen un caminar cómodo y estable durante largas jornadas urbanas.

Suma las adidas Originals Samba OG Pony Hair a tu colección y luce el equilibrio perfecto entre la historia del deporte y la moda urbana más exclusiva. Consíguelas con un 33% de descuento en JD Sports.

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