Toc, toc: baja de precio el horno LG que no tienes que abrir para ver lo que hay dentro

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Se acerca una de las mejores épocas del año si te gusta cocinar: postres divertidos para Halloween con niños, bizcochos o galletas para las tardes de otoño, empezar a pensar en los menús de Navidad… Por eso, también es la mejor época del año para renovar tu horno y cambiarlo por el Instaview de LG con función de freidora de aire incluida.

Con solo hacer 'toc toc' en el cristal, puedes ver lo que hay dentro y el estado de la cocción sin necesidad de abrir la puerta. Es la principal razón por la que conocemos la gama Instaview de LG, aunque tiene muchos otros beneficios y ahora un 10% de descuento adicional con el cupón LGELESPANOL10 que se suma a la rebaja que ya tiene en su tienda online. ¿No es la mejor excusa para renovar tu electrodoméstico este otoño?

Te lo recomendamos porque…

Tiene 76 litros de capacidad, lo que significa que puedes cocinar para toda la familia o para invitados.

Funciona también como freidora de aire para cocinar sin aceite (o con una pequeña cantidad).

Puedes ver si el plato está dorado con solo hacer 'toc toc' en el cristal, sin abrir la puerta.

Incluye sistema EasyClean y limpieza con vapor para eliminar mejor la suciedad después de cocinar.

Así es el horno multifunción de LG de la gama Instaview

Horno Instaview LG LG

El horno Instaview de 76 litros de LG tiene espacio suficiente para toda la familia o para recibir invitados estas fiestas. Pero no es la única razón por la que destaca. Tiene 15 modos de cocción y un rango de temperatura que va de 30ºC a 300ºC, así que es muy fácil encontrar el ajuste perfecto según tus necesidades.

La función Air Sous Vide es otro punto fuerte, y difícil de encontrar en un horno de estas características. Permite cocinar al vacío a baja temperatura, lo que conserva mejor el jugo de ciertos alimentos y consigue una textura tierna. Y como viene con función freidora de aire, te ahorras tener otro electrodoméstico más en la cocina.

Cómo conseguir un horno Instaview LG más barato

La tienda online de LG suele tener descuentos en sus categorías y en muchos de sus productos más vendidos, como es el caso de los hornos Instaview que han revolucionado el mercado. Este modelo en concreto tiene un descuento del 27% en la tienda online de LG, a lo que puedes añadir un 10% adicional con el cupón LGELESPANOL10.

Y eso no es todo. Solo por comprarlo en la tienda online de LG, te llevas un kit Pizza Pro y una guía telescópica de regalo. Además del envío gratis a casa un plazo de 2-4 días. ¿Qué más puedes pedir?

Este horno LG Instaview es sinónimo de ahorro. Además de comprarlo con descuento, también ahorrarás en el día a día, porque tiene clasificación energética A+ y consume muy poca electricidad en casa. ¡No olvides aplicar el código descuento LGELESPANOL10 en el carrito!

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