"Para piel con acné y rojeces, va perfecto": el sérum de Freshly Cosmetics que arrasa en ventas está rebajado en Druni ¡solo hoy!

Las pieles con acné son muy difíciles de tratar. Además de los granitos visibles, hay personas que sufren brotes quísticos fuertes que duelen, tardan varias semanas en desaparecer y suelen dejar marcas. Y también provoca rojeces, puntos negros, zonas más inflamadas… En estos casos, es muy importante elegir bien los productos de la rutina —tienen que ser no comedogénicos— y no saturar la piel de fórmulas. Menos es más.

Nuestro consejo es que utilices un limpiador suave para pieles acneicas, el sérum Azelaic Radiance de Freshly Cosmetics y una crema hidratante apta para pieles grasas. El producto de Freshly es un tratamiento en formato gel-crema y oil-free que calma el acné, las rojeces y reduce los brotes. Además, ¡acaba de bajar su precio a menos de 30€ en Druni solo hoy!

Ventajas de utilizar este sérum de Freshly Cosmetics si tienes acné

Mejora el aspecto de las imperfecciones: granitos, puntos negros, espinillas, marcas…

Textura en gel-crema muy ligera, oil-free y no deja sensación grasa en la piel.

Lo puedes utilizar a diario, tanto por la mañana como por la noche.

Apto para pieles sensibles y con rojeces, testado dermatológicamente y compatible también durante el embarazo.

El sérum de Freshly que cuida las pieles con granitos y rojeces

sérum Azelaic Radiance de Freshly Cosmetics Druni

El sérum Azelaic Radiance de Freshly Cosmetics es uno de los mejores tratamientos para el acné, con un formato de gel-crema que se absorbe en pocos segundos y no deja una sensación ni textura grasa. Además, es oil-free, por lo que no deja sensación pesada ni la sensación de que llevas muchas capas en la piel.

Es un tratamiento que actúa sobre granitos, puntos negros, espinillas, marcas de acné y rojeces. También lo puedes utilizar si tienes la piel sensible, con rosácea o has tenido brotes de acné y todavía quedan imperfecciones visibles.

¿Cómo aplicarlo? Aplica una o dos pulsaciones sobre el rostro limpio y seco, masajea desde el centro hasta el exterior y deja que el sérum para el acné se absorba antes de aplicar la crema hidratante. Por la mañana, utiliza siempre un protector solar, sobre todo si tienes marcas o rojeces.

¿Funciona? Estas son las opiniones del Azelaic Radiance

El Azelaic Radiance de Freshly Cosmetics es uno de los mejores sérums para tratar el acné y las imperfecciones. La mejor prueba está en las pieles que lo han incorporado a su rutina y repiten. En las reseñas de Google, una usuaria destaca que "para piel con acné y rojeces, va perfecto" y confirma "resultados visibles tras pocos días de uso regular".

Otra mujer que ha empezado a utilizarlo para tratar el acné severo también confirma en su reseña que ha mejorado la apariencia de los granitos: "Lo estoy usando y por ahora me está ayudando muchísimo. Tenía brotes de acné quístico muy doloroso y parece que no ha vuelto a aparecer desde que estoy usando este producto".

Es una oferta flash de Druni limitada al día de hoy, así que si tienes la piel acneica, aprovecha el descuento para probar (o reponer) el sérum de Freshly Cosmetics que triunfa entre las pieles grasas y con imperfecciones. ¡Solo hoy!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.