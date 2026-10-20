Actualiza el otoño con HUAWEI: 200€ de descuento en uno de los mejores smartwatches para running ¡y con unos auriculares de regalo!

¿Llevas tiempo practicando running o te ha picado el gusanillo hace poco? Sea como sea, estarás de acuerdo con nosotros en que salir a correr engancha, y lo que al principio empieza por 'obligación', termina convirtiéndose en un hobbie y en una manera de desconectar de la rutina. Incluso que te empieces a plantear apuntarte a tu primera carrera, si no lo has hecho ya.

Uno de tus mejores aliados es un smartwatch para running, como el HUAWEI WATCH GT Runner 2. Uno de los relojes inteligentes para salir a correr mejor valorados de la marca, con modos para distintos objetivos y planes de entrenamiento personalizados. Además, ahora baja de precio en las ofertas de HUAWEI de otoño, con un descuento activo en la tienda online y con 80€ extra si aplicas el código ACUPON80 en el carrito antes de hacer el pago.

Lo mejor del HUAWEI WATCH GT Runner 2

Posicionamiento preciso para controlar cada kilómetro con antena flotante 3D y algoritmo mejorado.

Hasta 32 horas de autonomía para entrenar en exteriores.

Incluye un modo específico para preparar maratones y planes de entrenamiento personalizados.

Diseño fabricado en aleación de titanio que solo pesa 43,5 gramos (con la correa incluida).

Más información para entrenar y mejorar tu nivel

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Huawei

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está diseñado para runners de todos los niveles, pues entenderás mucho mejor cómo funciona tu cuerpo y mejorarás tus entrenamientos a partir de ahora. Por ejemplo, con funciones para ayudarte a mantener el ritmo en una carrera, herramientas para prepararte mejor, un modo Maratón Inteligente…

Además, HUAWEI ha incluido una antena flotante 3D en este smartwatch y un sistema que combina distintos datos para registrar mucho mejor la ruta. De hecho, el posicionamiento del reloj es un 20% más preciso que en la generación anterior.

Actualiza tecnología este otoño con las ofertas de la HUAWEI Store

Las ofertas de otoño ya han llegado a la HUAWEI Store para que actualices tecnología a precios bajos, con descuentazos en smartwatches como el HUAWEI WATCH GT Runner 2, móviles, tablets, auriculares inalámbricos… Los descuentos están activos hasta el 1 de noviembre, con ofertas aplicadas directamente en los productos y también con 80€ adicionales con el código ACUPON80.

Además, comprar en la HUAWEI Store normalmente tiene premio, porque su tienda online suele incluir regalos gratis en cada compra. En el caso de este smartwatch para running, incluye unos auriculares FreeBuds SE4 de regalo y los servicios premium MultiPass gratis hasta 90 días (valorados en 116€).

Este smartwatch para runners de HUAWEI controla también la potencia de carrera, el umbral de lactato y el índice de capacidad de carrera. Y no, no hace falta que seas atleta profesional para sacarle partido. ¡Aprovecha su precio solo este mes!

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