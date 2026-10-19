¿Dónde ver el Clásico de la Jornada 11 de LaLiga?: fecha, horario y cómo verlo por solo 9,99€ al mes

El Barça-Real Madrid de esta jornada de LaLiga se disputa este domingo 25 de octubre a partir de las 21:00 en el Camp Nou. ¡Lo puedes ver en DAZN por 9,99€ al mes!

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid es el partido de la Jornada 11 de LaLiga, y se disputará el próximo domingo 25 de octubre a las 21:00 en el Camp Nou. El líder de la competición doméstica recibe a su máximo rival con pleno de victorias en lo que llevamos de temporada, mientras que los de José Mourinho llegan en la tercera posición de LaLiga, pero con un juego que por momentos no termina de convencer.

Los locales llegan con dos bajas importantes en la defensa: Eric García y Jules Koundé. El Real Madrid, por su parte, no tiene ninguna baja nueva, pero no podrá contar con Vinícius por sanción. El partido lo podrás ver en DAZN por solo 9,99€ al mes con tu suscripción al Plan Fútbol, que también incluye LaLiga Hypermotion y el resto de competiciones europeas. ¡Partidazo!

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Es uno de los partidos más esperados del año.

¿Podrá el Real Madrid recortar distancias en LaLiga?

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¿Quién es el favorito para ganar el Clásico?

partido de la Jornada 11 LaLiga.jpg partido de la Jornada 11 de LaLiga

El FC Barcelona es líder indiscutible de LaLiga con 27 puntos y 9 victorias de 9 posibles. Están invictos en la competición doméstica y solo han encajado 9 goles. Además, vienen de golear al Betis por 2-5 a domicilio y al Galatasaray por 1-4 en la Champions. Eso sí, antes del Clásico tendrán que verse las caras contra el PSG en el Parque de los Príncipes este martes en la Champions.

El Real Madrid, por su parte, también ha goleado este fin de semana en casa al Sevilla (4-1) y firmó una remontada de las grandes noches de Champions en casa de la Roma la semana pasada. También tendrá competición europea este miércoles, en el Santiago Bernabéu contra el RB Leipzig. En LaLiga, los de José Mourinho ocupan la tercera posición con 21 puntos, tras perder dos partidos (contra el Betis y el Atlético de Madrid).

Todos los partidos de la Jornada 11 de LaLiga

Aunque el Barça-Real Madrid sea el partido más esperado de la jornada, estos son el resto de encuentros de la jornada que podrás ver con tu suscripción a DAZN:

Deportivo Alavés - Málaga CF: viernes 23 de octubre a las 21:00.

Racing de Santander - RCD Espanyol: sábado 24 de octubre a las 16:15.

Athletic Club - Getafe: domingo 25 de octubre a las 14:00.

Celta - Real Betis: domingo 25 de octubre a las 16:00.

FC Barcelona - Real Madrid: domingo 25 de octubre a las 21:00.

El primer Clásico de la temporada lo podrás ver en DAZN con el plan Fútbol de LaLiga, por solo 9,99€ al mes con la suscripción anual (con pago mensual) al Plan Fútbol. Y si lo prefieres, el plan Premium incluye también LaLiga y otros deportes (motor, baloncesto…) por solo 19,99€ al mes. Y si tienes menos de 30 años, todos los planes de DAZN tienen un 30% de descuento.

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