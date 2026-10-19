Hasta 60 días sin vaciar el depósito: este robot reduce el contacto con la suciedad y vuelve solo a su base de carga
Ahórrate un 15% en el robot aspirador Shark PowerDetect con el cupón ELESPAÑOL-CASA, que se vacía solo y vuelve a su base de carga cuando termina de limpiar.
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Un robot aspirador ahorra entre 75 y 90 horas al año en la limpieza de casa, es decir, el equivalente a barrer o fregar entre 10 y 15 minutos todos los días y hacer una limpieza más profunda de entre 20 y 30 minutos el fin de semana. ¿A qué dedicarías todo ese tiempo que te 'sobra'?
A hacer más deporte, a cocinar sano, a hacer planes fuera de casa con amigos o simplemente a descansar, leer o dormirte todos los días un ratito la siesta. Uno de los más vendidos es el robot aspirador con base de autovaciado Shark PowerDetect, con funciones inteligentes y un 15% de descuento durante todo el mes de octubre con el cupón ELESPAÑOL-CASA. ¡Lo vas a agradecer!
Puntos fuertes del robot aspirador con autovaciado
- Sistema de autovaciado que recoge automáticamente la suciedad para que puedas olvidarte de vaciar la base hasta 60 días.
- La tecnología DirtDetect detecta las zonas más sucias y aumenta la potencia de succión.
- Hasta 110 minutos de autonomía a baja potencia sobre suelos duros.
- Evita que los pelos se acumulen en el rodillo con la tecnología Anti Hair Wrap.
Limpia los rincones, se adapta al tipo de suelo y vuelve a la base de carga
Aunque creas que no lo necesitas, el robot aspirador con base de autovaciado Shark PowerDetect te va a venir muy bien para ahorrar tiempo en la limpieza del suelo. Funciona con tecnologías que adaptan la limpieza al tipo de suciedad y de superficie. Por ejemplo, DirtDetect ajusta la potencia de succión, mientras que EdgeDetect mejora la recogida en los bordes y en todos los rincones.
También FloorDetect se encarga de ajustar el funcionamiento según el tipo de suelo para no tener que cambiar los ajustes manualmente al pasar de una habitación a otra. Pero su punto fuerte es la base de autovaciado, con capacidad de 2,18 litros para almacenar la suciedad hasta 60 días y reducir al máximo el contacto.
¿Cómo comprar un robot aspirador Shark con descuento?
Este robot aspirador con autovaciado de Shark tiene un 15% de descuento en la tienda online con el código ELESPAÑOL-CASA hasta el 31 de octubre. Este cupón descuento lo puedes utilizar también en cualquier aspiradora Shark (sin cable, con fregona eléctrica, de mano…). Aplica también a productos ya rebajados.
Y si quieres hacer otras compras en la tienda online de Shark que no sean aspiradoras, utiliza el cupón ELESPAÑOL para ahorrarte un 10% en toda la web, también en productos en oferta.
Otra ventaja de la tienda online de Shark es que tienen envíos gratis a casa en 2-4 días laborables sin mínimo de compra. No olvides aplicar el código descuento ELESPAÑOL-CASA para ahorrarte un 15% en el precio final de este robot aspirador. ¡Una ganga!
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