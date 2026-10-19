Hasta 60 días sin vaciar el depósito: este robot reduce el contacto con la suciedad y vuelve solo a su base de carga

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Un robot aspirador ahorra entre 75 y 90 horas al año en la limpieza de casa, es decir, el equivalente a barrer o fregar entre 10 y 15 minutos todos los días y hacer una limpieza más profunda de entre 20 y 30 minutos el fin de semana. ¿A qué dedicarías todo ese tiempo que te 'sobra'?

A hacer más deporte, a cocinar sano, a hacer planes fuera de casa con amigos o simplemente a descansar, leer o dormirte todos los días un ratito la siesta. Uno de los más vendidos es el robot aspirador con base de autovaciado Shark PowerDetect, con funciones inteligentes y un 15% de descuento durante todo el mes de octubre con el cupón ELESPAÑOL-CASA. ¡Lo vas a agradecer!

Puntos fuertes del robot aspirador con autovaciado

Sistema de autovaciado que recoge automáticamente la suciedad para que puedas olvidarte de vaciar la base hasta 60 días.

La tecnología DirtDetect detecta las zonas más sucias y aumenta la potencia de succión.

Hasta 110 minutos de autonomía a baja potencia sobre suelos duros.

Evita que los pelos se acumulen en el rodillo con la tecnología Anti Hair Wrap.

Limpia los rincones, se adapta al tipo de suelo y vuelve a la base de carga

Shark PowerDetect SharkNinja

Aunque creas que no lo necesitas, el robot aspirador con base de autovaciado Shark PowerDetect te va a venir muy bien para ahorrar tiempo en la limpieza del suelo. Funciona con tecnologías que adaptan la limpieza al tipo de suciedad y de superficie. Por ejemplo, DirtDetect ajusta la potencia de succión, mientras que EdgeDetect mejora la recogida en los bordes y en todos los rincones.

También FloorDetect se encarga de ajustar el funcionamiento según el tipo de suelo para no tener que cambiar los ajustes manualmente al pasar de una habitación a otra. Pero su punto fuerte es la base de autovaciado, con capacidad de 2,18 litros para almacenar la suciedad hasta 60 días y reducir al máximo el contacto.

¿Cómo comprar un robot aspirador Shark con descuento?

Este robot aspirador con autovaciado de Shark tiene un 15% de descuento en la tienda online con el código ELESPAÑOL-CASA hasta el 31 de octubre. Este cupón descuento lo puedes utilizar también en cualquier aspiradora Shark (sin cable, con fregona eléctrica, de mano…). Aplica también a productos ya rebajados.

Y si quieres hacer otras compras en la tienda online de Shark que no sean aspiradoras, utiliza el cupón ELESPAÑOL para ahorrarte un 10% en toda la web, también en productos en oferta.

Otra ventaja de la tienda online de Shark es que tienen envíos gratis a casa en 2-4 días laborables sin mínimo de compra. No olvides aplicar el código descuento ELESPAÑOL-CASA para ahorrarte un 15% en el precio final de este robot aspirador. ¡Una ganga!

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