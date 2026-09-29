Los nuevos auriculares de HUAWEI tienen un detalle que agradecerás si los llevas puestos durante horas (y apenas pesan 4,8g)

HUAWEI ha vuelto a la rutina por todo lo alto: ¡con el lanzamiento de sus nuevos FreeBuds Neo! Unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido adaptativa, un diseño muy ligero y cómodo, y funciones útiles para hablar por teléfono y escuchar tu música favorita con la mejor calidad de audio.

Son para ti si escuchas música 24/7, porque son comodísimos, no pesan nada y están hechos precisamente para los días más largos. Además, su autonomía acompaña con más de 40 horas de uso con el estuche de carga. Y como no podía ser de otra manera, HUAWEI los acaba de rebajar en su Store con una oferta de lanzamiento para que los consigas antes que nadie ¡y baratísimos!

Comprar en la HUAWEI Store

Las novedades más potentes de los nuevos HUAWEI FreeBuds Neo

Cancelación de ruido adaptativa que ajusta la reducción del sonido ambiental según el entorno, la app y la manera de llevar los auriculares.

Diseño muy ligero tipo mini stick (cada auricular pesa 4,8 gramos).

Hasta 10 horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 con el estuche.

Compatibles con iOS y Android, además de Windows.

Unos auriculares para escuchar música y moverte con libertad

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Los HUAWEI FreeBuds Neo le plantan cara a los principales auriculares inalámbricos que encontramos en el mercado, con un diseño compacto y muy cómodo para llevarlos puestos durante horas sin molestias ni dolor. De hecho, son ideales para entrenar, viajar en transporte público, salir a caminar o utilizarlos mientras trabajas.

La cancelación de ruido adaptativa llo confirma, porque adaptan el sonido por completo al entorno, lo que viene muy bien para caminar por la calle o salir a correr. También viene con audio espacial dinámico con seguimiento de la cabeza, así como tres micrófonos y uno extra de conducción ósea que mejora la calidad de las llamadas.

Ofertas de lanzamiento en la HUAWEI Store

Los HUAWEI FreeBuds Neo acaban de llegar al mercado y, como ocurre con los nuevos lanzamientos de la marca, la manera de tenerlos antes que nadie y encima con descuento es comprarlos en la Store. Estas son las ofertas activas ahora mismo:

20€ de descuento con el código ABUDSNEO20 .

. Descuento del 50% en el servicio HUAWEI Care - Reemplazo de Auricular 12 meses.

Envío gratis en 1-2 días laborables.

Comprar en la HUAWEI Store

Estos auriculares HUAWEI incluyen la última tecnología del sector en un diseño muy compacto, fácil de llevar y con la oferta de lanzamiento de la HUAWEI Store salen mucho más baratos. ¡Aprovéchala!

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