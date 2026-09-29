Amazon hunde el precio de su Kindle de última generación: 47% de descuento y batería para 6 semanas

¿Eres lector y dedicas todos los días un ratito a leer? En el transporte público de camino al trabajo, mientras desayunas, justo antes de dormir… Leer tiene muchos beneficios para la salud, además del placer de sumergirnos en historias nuevas, aunque nuestros hábitos han cambiado. Un 33,2% de la población española lee libros en formato electrónico, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2025.

Ojo, no significa que hayamos dejado los libros en papel de lado, porque tienen su encanto, pero el Kindle es mucho más cómodo para viajar en transporte público o para llevarnos varios títulos de vacaciones sin ocupar media maleta. Si eres lector y aún no tienes uno, ficha el modelo de última generación que Amazon acaba de rebajar un 47% en sus ofertas. ¡Baratísimo!

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Ventajas de leer en este Kindle

La batería dura hasta 6 semanas con un uso normal.

Pantalla de 6 pulgadas sin reflejos para leer a plena luz del día.

16 GB de almacenamiento, espacio suficiente para miles de libros y revistas.

Luz frontal un 25% más potente en su nivel máximo con respecto a la generación anterior.

Una pantalla cómoda para leer a cualquier hora y sin distracciones

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El Amazon Kindle es el libro electrónico por excelencia, y Amazon ahora rebaja su modelo de última generación en este color verde matcha (lo tienes disponible también en negro). Cuenta con una pantalla de tinta electrónica de seis pulgadas que imita la sensación de leer en papel y sin reflejos.

Además, incluye iluminación frontal, es posible regular la intensidad a tus necesidades e incluso seleccionar un modo oscuro ideal para la noche. Con la ventaja de que las pantallas del Kindle no cansan la vista ni tampoco recibirás notificaciones, como en el caso de una tablet.

¿El Kindle es cómodo? Opiniones en Amazon

El Kindle de última generación supera las 16.000 reseñas positivas en Amazon, y los usuarios coinciden en lo cómodo que es (por tamaño y por prestaciones) para leer:

"Es pequeño, no pesa, práctico y la pantalla se ve perfectamente. Lo he estado usando tanto con luz como de noche y se ve genial, no hace que se me canse la vista".

"Si buscas un libro electrónico y no quieres complicaciones, este Kindle es una apuesta segura. En mi caso, no he probado otros e-readers, pero después de usar este, dudo que alguno pueda igualar una experiencia tan redonda y equilibrada".

"La pantalla es muy cómoda para leer, incluso durante horas, porque no cansa la vista como una tablet o el móvil. La batería dura muchísimo".

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¿Te apetece darle una oportunidad? Cuando entres en el libro electrónico, no volverás a salir. ¡Y menos con este precio!

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