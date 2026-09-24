Últimas ofertas de vuelta al cole de AEG: empieza el día con tu café favorito con esta cafetera tirada de precio

¿No puedes salir de casa sin una taza de café? No eres el único, porque esta bebida mejora la concentración, aumenta el nivel de energía y, quizá no lo sabes, pero es una de las mayores fuentes de antioxidantes naturales. Además de lo bien que nos sienta, sobre todo las tazas de café calentitas por la mañana en invierno.

Hay muchas maneras de prepararlo y dispositivos para hacerlo, pero le hemos echado el ojo a la cafetera espresso de AEG, rebajada a menos de 140€ durante las últimas ofertas Back to School de la tienda online de AEG. Y eso no es todo, porque con el cupón 10DESCAEG te ahorras otro 10% extra sobre el precio ya rebajado. ¡Se queda baratísima!

Razones para tener esta cafetera espresso en casa

Sus 15 bares de presión extraen el café con la intensidad y el cuerpo de un espresso.

Depósito de agua de 1 litro para preparar varias tazas.

La tecnología Thermo Block controla la temperatura durante el proceso.

Incluye un espumador de leche de tamaño completo, que consigue una textura cremosa en cappuccinos y lattes.

Prepara un espresso de barista en casa

cafetera espresso AEG

Lo que más nos gusta de la cafetera espresso de AEG es que es muy fácil controlar la extracción y el proceso sin ser barista. Con el sistema Auto-Shot puedes ajustar la cantidad de agua del espresso con solo pulsar un botón, ideal para tazas de distintos tamaños. Y la tecnología Thermo Block se encarga de controlar automáticamente la temperatura.

Es tan versátil que puedes utilizar tanto café molido como cápsulas, según el tiempo que tengas y el resultado que te apetezca conseguir. Por si fuera poco, incluye también un espumador de leche para conseguir una textura más cremosa a tus cappuccinos y lattes.

¿Cómo aprovechar las últimas ofertas Back to School de AEG?

Las ofertas Back to School de AEG están llegando a su fin. Después de todo el mes de septiembre con descuentos de hasta el 50% en grandes y pequeños electrodomésticos, las rebajas terminan el próximo martes 29. Todavía tienes varios días por delante para hacer tus compras de vuelta a la rutina y renovar aparatos en casa a buenos precios.

Además de esta cafetera espresso, encontrarás frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras, planchas, placas de cocina y muchos más dispositivos AEG a precios tremendos. Y si la vuelta a la rutina se te está haciendo cuesta arriba, aplica el código 10DESCAEG en el carrito para conseguir un 10% de descuento extra en toda la tienda. ¡También en productos rebajados!

Ahora que ya le hemos dado la bienvenida al otoño, no se nos ocurre nada mejor que disfrutar de un espresso, un cappuccino o un café americano en tu taza favorita. ¡Aprovecha la recta final de ofertas de AEG!

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