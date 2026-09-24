El robot aspirador más completo de Shark limpia, aspira, friega y pasa la mopa para que tú no tengas que hacerlo

¿Has deseado alguna vez llegar a casa del trabajo o de las extraescolares con tus hijos y que el suelo se hubiera limpiado solo? O que no tuvieras que preocuparte por las migas en el suelo después de comer, las manchas de los niños, los pelos de las mascotas… La solución al problema son los robots aspiradores, que en realidad llevan años en el mercado.

Sin embargo, era cuestión de tiempo que su tecnología evolucionara hacia robots con mejores cifras de autonomía, más potencia de succión y tecnología que nos hiciera la vida mucho más fácil. Y es justo lo que consigue el robot aspirador Shark Matrix Plus, uno de los más avanzados de la marca, que tiene un descuento en su tienda online y un 15% extra con el código exclusivo ELESPAÑOL-CASA. ¡Se queda por menos de 130€!

Prestaciones destacadas de este robot aspirador Shark

Hasta 110 minutos de autonomía, suficiente para cubrir una vivienda grande.

La mopa sónica friega 100 veces por minuto en suelos duros.

El sistema CleanEdge Detect limpia hasta un 50% mejor los bordes y las zonas en las que se acumula el polvo.

Tecnología Anti Hair Wrap en el cepillo giratorio para eliminar pelos (viene muy bien si tienes mascotas en casa).

Así es el robot que aspira y friega mientras tú haces otras cosas

Shark Matrix Plux SharkNinja

El robot aspirador Shark Matrix Plus es un aparato 2 en 1 que aspira la suciedad y también pasa la mopa para completar la limpieza. Por tanto, el suelo queda mucho mejor que si lo hubieras limpiado a mano, y sin mover ni un solo dedo. Uno de sus 'secretos' es la tecnología Matrix Clean, que sigue un patrón de limpieza en cuadrícula para no dejar ningún rincón sin cubrir.

Al ser una limpieza organizada, el robot aprovecha mejor su autonomía para que tengas que cargarlo menos veces y la limpieza sea eficiente. También mejora la limpieza en los bordes y rincones complicados, con una autonomía total de hasta 110 minutos en modo de succión a baja potencia.

¿En qué tipo de hogares merece la pena?

Le podrás sacar partido a este robot Shark en cualquier espacio. Por ejemplo, en viviendas de una sola planta, porque el dispositivo recorre toda la superficie y evita obstáculos. Si tienes una casa con varias plantas, también es útil, aunque en ese caso tendrás que mover el robot manualmente a cada una de ellas.

También merece mucho la pena si tienes mascotas, porque el cepillo con tecnología Anti Hair Wrap reduce la acumulación de pelo mientras aspira. Y, por supuesto, es un básico en familias con niños para eliminar migas, restos de comida y manchas difíciles en cuestión de segundos.

Solo tienes que decirle en qué habitaciones quieres que limpie y de qué manera, porque el robot aspirador se encarga de dejar el suelo de tu casa impoluto sin esfuerzo y aunque tú no estés. No olvides aplicar el cupón descuento ELESPAÑOL-CASA para ahorrarte un 15% sobre el precio ya rebajado durante todo el mes de septiembre. Y si haces otras compras en la web, aplica el código ELESPAÑOL para un 10% extra en el resto de categorías.

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