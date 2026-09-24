No te vas a poder resistir: rebajado el chubasquero rosa de adidas que no te vas a quitar en todo el otoño (aunque no llueva)

Al mal tiempo, buena cara. ¿Es la frase que más te repites cuando llega el otoño y eres fiel defensora de que un buen look contrarresta los días grises? Si estás deseando que llueva para sacar tus botas de agua, necesitas en tu armario el chubasquero Terrex Multi 2.5 Layer Climaproof de adidas en color rosa.

Pertenece a su gama Terrex (para actividades al aire libre), pero tiene un diseño y una silueta que lo convierten en la prenda de entretiempo perfecta para ponerte cuando llueve (y cuando no). Además, acaba de bajar de precio un 20% en Sprinter, así que puede ser tuyo por menos de 130€. Le vas a sacar muchísimo partido.

Lo que más nos gusta del chubasquero de adidas

Tecnología Climaproof que protege de la lluvia y capucha 100% ajustable.

Tejido ripstop muy resistente para cualquier plan.

Diseño plegable que puedes doblar y no ocupa espacio en el bolso.

El color rosa le da un toque 'trendy' al look para ponerle color a los días grises.

Una chaqueta ligera y con estilo para el mal tiempo

Terrex Multi 2.5 Layer Climaproof Sprinter

Puedes tener en tu armario el típico chubasquero de color negro con el que parece que vas a la montaña o puedes ponerle color a tus outfits de otoño con el chubasquero Terrex Multi 2.5 Layer Climaproof de adidas. Lo más curioso es que pertenece a la línea de adidas con prendas para ir a la montaña y hacer trekking, pero lo podemos convertir perfectamente en una prenda de diario.

Es bonito por fuera, pero en su interior incluye la tecnología Climaproof para que la lluvia resbale y no cale tu ropa. Es resistente a todo, viene con capucha y ya te adelantamos que se va a convertir en la prenda protagonista de tus outfits.

Cómo combinar este chubasquero en otoño (aunque no llueva)

Pese a ser una prenda deportiva, se nos ocurren muchas maneras de combinar este chubasquero adidas rebajado:

Combínalo con básicos, como unos vaqueros rectos, una camiseta blanca y unas deportivas. Si llueve, cambia las zapatillas por unas botas de agua.

Con prendas en tonos neutros, como gris, beige, negro o blanco, para que el chubasquero sea el protagonista del look.

Si quieres un punto más, con un vestido midi o una falda con botas altas tipo Hunter.

Para ir al gimnasio, hacer senderismo o escaparte a la montaña con un outfit deportivo.

Se va a convertir en protagonista absoluto de tu armario, y te adelantamos que vas a querer ponértelo aunque no llueva. Además de estar rebajado, aún está disponible en todas las tallas —desde la XS hasta la XXL—. ¡Corre a por él!

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