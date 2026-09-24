Carrefour tira la casa por la ventana y rebaja el FIFA 27 un día antes de su lanzamiento oficial: ¡corre a por él!

Llega uno de los momentos más esperados del año para los amantes de los videojuegos y del fútbol. Este viernes 25 de septiembre sale el EA Sports FC 27, lo que todos conocemos como el FIFA 27, y estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

El nuevo juego mejora la experiencia con respecto al FIFA 26. Entre las novedades, desmarques más inteligentes, una defensa que obliga al jugador a intervenir más y mejoras en el modo Carrera. Y si estás esperando a su lanzamiento oficial para comprarlo, Carrefour lo acaba de rebajar a menos de 70€ (en lugar de 81,99€) y lo recibirás en casa entre el 28 y el 30 de septiembre totalmente gratis. ¡Chollazo!

¿Por qué comprar el FIFA 27 para la PlayStation 5?

Mejoras en la jugabilidad con cambios en el control y en la inteligencia artificial con respecto a la versión del año pasado.

Desmarques inteligentes para aprovechar los espacios, hacer jugadas rápidas y encontrar mejores oportunidades de gol.

Un nuevo modo social, The Grounds, que amplía la manera de jugar con amigos.

Modo Carrera renovado, con negociaciones de fichajes mucho más realistas y una evolución de los futbolistas menos predecible.

Disfruta del fútbol con el nuevo FIFA 27 en PS5

EAFC 27 Carrefour

El EA Sports FC 27 llega con novedades importantes, y los jugadores que han pasado por todas las versiones anteriores las reconocerán. Por ejemplo, en el comportamiento de los futbolistas sin balón. Los desmarques ahora son mejores en el nuevo FIFA 27, los compañeros son capaces de buscar mejor los espacios libres y hay más alternativas para atacar.

La intención de sus creadores es que defender una jugada ahora dependa mucho más de la habilidad y de las decisiones del jugador, en lugar de las acciones automáticas de la IA. Es decir, que el FIFA 27 premia la precisión y saber leer el partido.

FIFA 27: novedades, fecha de lanzamiento y cómo comprarlo con descuento

La edición estándar de EA Sports FC 27 para la PlayStation 5 sale a la venta este viernes 25 de septiembre, con Kylian Mbappé en la portada. Incluye, por supuesto, los principales modos de juego que ya conocemos de sobra (Ultimate Team, modo Carrera y clubes).

Carrefour se ha adelantado al lanzamiento oficial y ya ha rebajado el FIFA 27 en su tienda online, por lo que pasa de costar 81,99€ a 69,90€ si lo compras en preventa. Te lo enviarán gratis a casa en cuanto esté disponible y podrás empezar a jugar a principios de la semana que viene.

Los más futboleros ya le han echado el ojo a la oferta de Carrefour en el FIFA 27, tanto que ahora mismo es lo más vendido de su categoría. ¡Corre antes de que suba de precio!

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