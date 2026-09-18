La vuelta a la rutina sale más barata con estas 5 ofertas Back to School de AEG: ¡hasta un 55% menos!

Ya están activas las rebajas de vuelta al cole de AEG, con descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos y un 10% extra con el código 10ELESPANOL.

Los hogares españoles aumentan el gasto un 7% durante la vuelta al cole, y no únicamente en material escolar. Aprovechamos este mes para retomar la rutina, hacer más deporte, comer más sano y para poner orden en casa. ¿Y si lo aprovechas para renovar algún electrodoméstico? Por ejemplo, para cambiar uno antiguo por uno mucho más moderno y eficiente. La OCU calcula que es posible ahorrar unos 35€ de media al año en electricidad con un electrodoméstico eficiente, lo que asciende a 350€ en una vida útil estimada de 10 años.

Un electrodoméstico nuevo también es sinónimo de tecnología de última generación, por lo que ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo a diario. Por eso, tienes que aprovechar las ofertas Back to School de AEG, activas hasta el 29 de septiembre con descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de electrodomésticos: lavavajillas, lavadoras, aspiradoras, hornos, frigoríficos… En todas las categorías hay productos a mitad de precio, y con el cupón 10ELESPANOL te puedes ahorrar un 10% extra en toda la tienda (código acumulable a las ofertas activas). Y antes de contarte cuáles son nuestros imprescindibles para septiembre, deberías conocer los beneficios de hacer tus compras de vuelta al cole en la tienda online de AEG:

Entregas en 48/72 horas.

Envío gratis en pedidos superiores a 50€.

Instalación incluida en electrodomésticos (excepto encastre).

Retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo en un punto autorizado.

Devoluciones ampliadas a 30 días.

10% de descuento extra en toda la tienda con el cupón 10ELESPANOL.

Lavavajillas Serie 6000 SmartSelect AEG

¿No sabes cómo ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero en la vuelta al cole? Con este lavavajillas Serie 6000 de AEG, con un diseño integrable de 60 cm y capacidad para 13 cubiertos. El interior tiene espacio de sobra para la vajilla de toda la familia y también incluye un cesto superior regulable para platos, vasos y cubiertos.

Y sí, podrás ponerlo en marcha mientras tus hijos duermen, porque su funcionamiento es silencioso (solo 44 dB). Tampoco tendrás que pensar demasiado, porque el lavavajillas AEG en oferta se encarga de ajustar el ciclo al indicar el tiempo de lavado con la función TimeSelect. ¡Así de fácil!

Punto fuerte : el brazo aspersor SatelliteClean amplía la cobertura del agua para limpiar en profundidad, aunque los platos estén muy juntos, sin disparar el consumo de agua ni de energía.

: el brazo aspersor SatelliteClean amplía la cobertura del agua para limpiar en profundidad, aunque los platos estén muy juntos, sin disparar el consumo de agua ni de energía. Descuento: 36% de descuento con las rebajas de septiembre + código 10ELESPANOL.

Lavadora Serie 6000 ProSense AEG

Vas a agradecer comprar esta lavadora por menos de 385€ en las ofertas Back to School de AEG. Lo que más nos gusta es la tecnología ProSense de la marca, porque detecta la cantidad de ropa y adapta automáticamente el ciclo. Es decir, que la lavadora reduce hasta un 30% el tiempo, el agua y la energía en cargas pequeñas frente a una carga completa.

Esto significa que si tienes que lavar solo un par de prendas, puedes hacerlo con total tranquilidad, que no va a consumir la lavadora lo mismo que en un lavado completo. El programa TimeSave Plus acorta el ciclo a la mitad y la función Extra-Quick limpia 3 kg de ropa en solo 20 minutos.

Punto fuerte : centrifugado de hasta 1.600 rpm para extraer más agua de las prendas antes de tenderlas o pasarlas a la secadora.

: centrifugado de hasta 1.600 rpm para extraer más agua de las prendas antes de tenderlas o pasarlas a la secadora. Descuento: 37% de descuento con las rebajas de septiembre + código 10ELESPANOL.

Horno multifunción Serie 5000 SurroundCook AEG

¿Te has propuesto comer más sano a partir de este mes de septiembre? Aprovecha las rebajas de septiembre de AEG en el horno Serie 5000 SurroundCook, con 72 litros de capacidad para cocinar para todos en casa (y hasta para tus invitados). Podrás preparar varias raciones al mismo tiempo o cocinar distintos platos sin que se mezclen los sabores ni olores gracias a las tres bandejas que incluye.

También suma puntos el sistema de circulación de aire, que reparte el calor para conseguir resultados homogéneos y que tus recetas queden bien hechas por todos lados. Y al terminar, solo tienes que añadir agua para generar vapor, ablandar la suciedad y eliminar los restos con un paño húmedo.

Punto fuerte : incluye 7 funciones de cocción que se adaptan a todas las necesidades en la cocina.

: incluye 7 funciones de cocción que se adaptan a todas las necesidades en la cocina. Descuento: 29% de descuento con las rebajas de septiembre + código 10ELESPANOL.

Placa de inducción Serie 7000 Sense AEG

Otro básico en la cocina, sobre todo si aún tienes cocina de gas o vitro, es esta placa de inducción Serie 7000 Sense de 80 cm, con cuatro zonas independientes para preparar varias recetas a la vez. La prioridad de muchos de los electrodomésticos de AEG que ahora están rebajados en las ofertas Back to School es que ahorres tiempo en el día a día, sin cambiar tus hábitos.

Incluye controles deslizantes para ajustar la potencia de 0 a 9, así como un sensor SenseBoil que detecta cuando el agua está a punto de hervir y reduce la potencia para que no se desborde. Y la función PowerBoost da un extra de calor para acelerar la cocción.

Punto fuerte : si tienes una campana compatible, puedes conectarla con la placa a través de la función Hob2Hood. El sistema ajusta automáticamente la potencia de extracción según el cocinado.

: si tienes una campana compatible, puedes conectarla con la placa a través de la función Hob2Hood. El sistema ajusta automáticamente la potencia de extracción según el cocinado. Descuento: 34% de descuento con las rebajas de septiembre + código 10ELESPANOL.

Robot aspirador Serie 8000 Trilobite AEG

Por último, no puede faltar en casa este robot aspirador de AEG, rebajado a menos de 450€ en las ofertas Back to School. Es la manera de tener la casa limpia sin dedicarle ni un solo minuto al día. Encima, aspira y friega a la vez para dejar el suelo impoluto en una sola pasada. Tiene una autonomía líder en el mercado de 208 minutos, suficiente para limpiar toda tu casa varias veces, con una potencia de succión de 7.000 Pa.

La estación de carga incluida vacía el depósito, repone el agua, limpia la mopa y la seca con aire caliente, por lo que podrás olvidarte también del mantenimiento del robot. Por supuesto, incorpora navegación LiDAR, sensores y cámara con IA para moverse con absoluta libertad por tu casa.

Punto fuerte : las dos mopas Ultraspin Duo giran a 180 rpm para fregar con más intensidad. Cuando detectan una alfombra, el sistema AutoLift eleva las mopas 10 mm para no mojarla.

: las dos mopas Ultraspin Duo giran a 180 rpm para fregar con más intensidad. Cuando detectan una alfombra, el sistema AutoLift eleva las mopas 10 mm para no mojarla. Descuento: 25% de descuento con las rebajas de septiembre + código 10ELESPANOL.

¿Te imaginas con alguno de estos electrodomésticos en casa? Estos 5 son solo una mínima parte de todos los aparatos rebajados en las ofertas Back to School de AEG. Para encontrar los mejores chollos, navega por el catálogo de AEG y añade al carrito todos los productos rebajados que te interesen —los identificarás con una etiqueta roja de 'ofertas'—. Justo antes de hacer el pago, no olvides aplicar el código descuento 10ELESPANOL en el carrito para ahorrarte un 10% extra en el total de la compra. ¡Así da gusto volver a la rutina!

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