¿Quieres gastar menos luz este invierno? PcComponentes tiene la solución perfecta por menos de 10€

El invierno es la estación en la que gastamos más electricidad, porque hay menos horas de luz natural, utilizamos la calefacción o radiadores y también pasamos más horas dentro de casa. ¿Quieres un truco para ahorrar esta temporada? Compra un enchufe inteligente (o varios), porque estos dispositivos te echan una mano para controlar mejor el consumo.

Además, podrás encender y apagar dispositivos desde el móvil, incluso desde fuera de casa, y detectar si existe un pico de consumo en alguno de ellos. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar que PcComponentes ha rebajado el enchufe inteligente de Wiz, que antes costaba 24,99€ y ahora baja su precio un 65% a menos de 10€. Te lo adelantamos: vas a probar con uno y vas a volver para equipar toda tu casa con ellos.

Características top del enchufe inteligente de Wiz

Mide el consumo de energía en tiempo real y lo puedes consultar desde una app móvil.

Control remoto de tus dispositivos desde el móvil, aunque no estés en casa.

Hasta 10 A de corriente máxima para utilizarlo con diferentes aparatos eléctricos.

Compatible con Matter para incluirlo dentro de cualquier ecosistema de hogar inteligente.

Automatiza tus aparatos en casa y ahorrar electricidad

enchufe inteligente Wiz.jpg enchufe inteligente de Wiz

El enchufe inteligente de Wiz es una de las maneras más cómodas de ahorrar y de controlar aparatos en casa, sin necesidad de que estos sean inteligentes. Por ejemplo, puedes conectar cualquier electrodoméstico, incluso un radiador en invierno, establecer horarios y temporizadores para que se enciendan justo antes de llegar a casa o se apaguen cuando te quedes dormido.

El enchufe funciona con la conexión Wi-Fi de tu casa y es muy fácil vincularlo con tu móvil a través de una app, sin necesidad de tener un hub inteligente. Además, a simple vista, parece un enchufe convencional.

¿Puedo ahorrar de verdad en la factura de la luz?

Sí. No es que el enchufe inteligente reduzca por sí solo el consumo, pero sí que te ayuda a saber cuánto consume cada dispositivo conectado, a tomar decisiones informadas y a mejorar tus hábitos. Se encarga de registrar el consumo del dispositivo para que lo puedas consultar fácilmente desde la app de Wiz.

Una vez que tengas estos datos, es muy sencillo identificar un consumo innecesario y si sueles dejar aparatos encendidos más tiempo de la cuenta. Incluso si te dejas algún dispositivo encendido, como el enchufe tiene Wi-Fi, puedes apagarlo desde el móvil con tu conexión a internet.

¡Así de fácil! Los que han probado un enchufe inteligente, repiten con más aparatos de estos en casa para controlar el consumo y ser mucho más conscientes de sus hábitos. Y con la rebaja que tiene en PcComponentes, ¡merece la pena!

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