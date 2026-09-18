Un diseño curvo y hasta 6 zonas de trabajo: este monitor de LG añade un 32% más de pantalla a tu escritorio

¿Conoces los monitores curvos? Son las pantallas que están ligeramente arqueadas hacia el usuario, en vez de completamente planas, y se encargan de ampliar el campo de visión. Lógicamente, este efecto se nota mucho más en pantallas relativamente grandes, y por eso es el mejor formato para trabajar, para perfiles creativos y también para una sensación más inmersiva en videojuegos.

Es más, el monitor LG UltraWide Curved de 34 pulgadas lleva esta filosofía a tu escritorio con una resolución WQHD y una curvatura de 1800R. Con razón es uno de los más vendidos de su catálogo, mucho más ahora que baja su precio en el outlet de LG y que tiene un 10% de descuento extra con el cupón LGELESPANOL10. ¡Aplícalo en el carrito!

Cómo va a mejorar tu set-up con este monitor curvo de LG

Un 32% más de espacio de pantalla en comparación con un monitor estándar (27 pulgadas y 16:9).

34 pulgadas con resolución WQHD de 3440 x 1440 para una imagen amplia y todos los detalles.

Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización, imprescindible para gaming.

99% del espacio de color sRGB HDR10 para mostrar colores con mayor fidelidad

La pantalla panorámica que necesitas en tu escritorio

monitor LG UltraWide Curved 34 pulgadas.jpg monitor LG UltraWide Curved de 34 pulgadas

La gran baza del monitor LG UltraWide Curved de 34 pulgadas es su resolución. Tiene 3440 x 1440 píxeles, lo que significa que puedes repartir la información a lo largo de la pantalla —6 zonas de trabajo— para no tener que cambiar de una ventana a otra constantemente. Si pasas mucho tiempo delante del ordenador (trabajando, estudiando, jugando), vas a agradecer tener más de dos ventanas abiertas a la vez.

Además, la curvatura 1800R acompaña al formato panorámico para que la pantalla se adapte mucho mejor a tu campo de visión. Además, los marcos son muy finitos, precisamente para que el panel tenga el protagonismo absoluto y la sensación sea aún más inmersiva. Y si quieres el monitor curvo de LG para videojuegos, alucinarás con el realismo.

¿Para quién es perfecto?

Personas que trabajan desde casa y suelen tener muchas ventanas abiertas (diseñadores, programadores, editores de vídeo…).

Jugadores de videojuegos para mejorar su set-up gaming. El conjunto de funciones es estupendo para jugar y meterte de lleno en la partida.

Estudiar en casa o preparar unas oposiciones, al poder dividir la pantalla y ver toda la información de un vistazo.

Como dispositivo familiar y todoterreno en casa (trabajar, editar fotos, búsquedas en internet, jugar…).

Cuando pruebes este monitor gaming de LG, no querrás volver a uno con pantalla plana en la vida. ¡Y con razón! Así que aprovecha el precio de esta pantalla en el outlet de LG y no olvides aplicar el código LGELESPANOL10 para conseguir un 10% extra en toda la tienda.

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