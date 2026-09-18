La crema hidratante coreana a la que caen rendidas todas las pieles grasas: hidrata sin dejar brillos con artemisa y pantenol

Brillos en todo el rostro, poros muy dilatados, puntos negros, brotes de acné, textura irregular… ¿Te suena? Si tienes la piel grasa, reconocerás todos estos síntomas. Y aunque no hay fórmulas mágicas para dejar de tenerla, sí que puedes aprender a cuidarla para reducir el exceso de sebo y mantener los granitos a raya.

Durante mucho tiempo hemos oído que las pieles grasas no necesitan hidratación, pero es un mito. Todas las pieles necesitan estar bien hidratadas y, si no lo haces, tu rostro producirá el doble de sebo para frenar la pérdida de agua. Por eso, hemos fichado una fórmula que te va a encantar: es la crema hidratante Mugwort Cream de I'm from, una marca de cosmética coreana a la que están cayendo rendidas muchas mujeres con piel grasa. Y ahora puedes probarla por solo 16€, pues está rebajada en MiiN Cosmetics y tienes un 10% extra en toda la tienda con el cupón ELESPANOL10.

Razones para usar la Mugwort Cream de I'm from

Hidrata la piel grasa con una textura muy cremosa y ligera. Nada de acabados pesados ni densos.

Contiene artemisa, que calma la piel sensible y reduce los brotes.

El pantenol refuerza la barrera cutánea y mantiene la sensación agradable.

Es una fórmula 100% vegana que puedes utilizar en tu rutina de día y de noche.

Una textura ligera para hidratar las pieles grasas

crema hidratante Mugwort Cream I'm from.jpg crema hidratante Mugwort Cream de I'm from

La crema hidratante Mugwort Cream de I'm from aporta hidratación a tu piel sin dejar una capa pesada sobre el rostro. Si has probado muchas otras fórmulas de cosmética convencional, tienes que darle una oportunidad a esta con ingredientes naturales de cosmética coreana.

Utiliza extracto de artemisa, un ingrediente muy habitual en la K-Beauty, junto con pantenol. La combinación de las dos da como resultado una fórmula que hidrata en profundidad, calma la piel y evita el exceso de brillos.

La skincare perfecta: ¿cómo introducir esta crema y con qué otros productos funciona?

Esta crema hidratante coreana debe ser el último paso de tu rutina de skincare, después de limpiarte bien el rostro, utilizar un tónico y sérum. Por la mañana, no olvides aplicar protector solar después de la crema hidratante para proteger la piel. Y por la noche, repite el proceso, pero sin el fotoprotector.

¿Y con qué otros ingredientes es compatible? Si tienes la piel grasa y quieres aprovechar para incluir otras fórmulas que te vengan bien, prueba la niacinamida —controla el exceso de sebo y los poros visibles— y el ácido hialurónico —aporta agua con una textura ligera—. También funcionan muy bien ingredientes como la centella asiática, el pantenol y el beta-glucano.

Eso sí, te recomendamos no introducir varios productos de golpe en tu rutina. Y si tienes la piel grasa, lo mejor es una rutina minimalista con pocos productos que te sienten bien. Empieza por esta crema hidratante de I'm from, ¡rebajada a 16€!

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