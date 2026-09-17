La razón por la que los hornos de vapor ya se venden más que los convencionales: ¡ni punto de comparación!

Los hornos de vapor no son ninguna novedad, porque llevan años existiendo en las cocinas profesionales. La novedad frente a un horno convencional es que no utilizan solo calor seco, sino que añaden vapor al proceso de cocción y eso mejora una barbaridad el resultado y la textura de muchos alimentos.

Si quieres que la comida al horno te quede crujiente y dorada por fuera, y muy jugosa y tierna por dentro, tienes que pasarte al horno de vapor Serie 7000 SteamCrisp de AEG, uno de los más vendidos de su catálogo. Es una de las estrellas de las ofertas Black to School de AEG, porque está rebajado y con un 10% adicional con el cupón 10DESCAEG. ¡Nos encanta!

Ventajas de este horno de vapor vs. horno convencional

Los alimentos quedan mucho más jugosos por dentro con un horno de vapor, sobre todo los asados y recetas que suelen quedar resecas.

Acabado dorado y muy crujiente al combinar el calor con el vapor.

Incluye una sonda térmica para controlar el interior de los alimentos (carnes y pescados) sin tener que pincharlos con un tenedor.

Limpieza pirolítica en tres ciclos que convierte la suciedad y la grasa en residuos.

Recetas deliciosas y menos tiempo limpiando el horno

Serie 7000 SteamCrisp AEG

Una de las primeras diferencias que vas a notar con el horno de vapor Serie 7000 SteamCrisp de AEG, en comparación con uno convencional, es que es más fácil controlar la cocción. La razón es su sonda térmica, que controla la temperatura interna y si la carne o el pescado están bien hechos. Y detiene el horno cuando alcanza el punto perfecto. Te ahorras estar pendiente o que tus platos te queden dorados por fuera y crudos por dentro.

El horno reparte muy bien el calor por todo su interior para que tus platos queden bien hechos por todas partes, sin girar las bandejas. Y al acabar de cocinar, el sistema pirolítico en tres fases te echa una mano y convierte los restos de grasa y suciedad en cenizas.

¿Lo necesitas en casa?

La pregunta del millón. Si estás pensando en renovar tu horno, sí tiene mucho sentido comprar uno moderno y con tecnología de vapor, porque lo vas a notar, sobre todo si utilizas a menudo este electrodoméstico. Si solo horneas de vez en cuando una pizza o una tarta, no le vas a sacar mucho partido.

En cambio, si preparas carnes, pescados, verduras asadas, panes y repostería, el vapor consigue resultados mucho más jugosos y dorados sin cambiar nada en la receta. Solo te diremos que todas las cocinas modernas ya están cambiando los hornos de toda la vida por estos modelos con vapor.

La inversión merece la pena. Además, no todos los días tienes la opción de ahorrarte casi 350€ en su compra gracias a las rebajas de septiembre de AEG —terminan el día 29— y el cupón 10DESCAEG. ¡Aplícalo en el carrito!

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