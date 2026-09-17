Así es el organizador de maquillaje que cabe en cualquier parte y acaba con el caos en tu tocador

¿Tienes muchos productos de maquillaje y terminas usando siempre lo mismo? Bien porque te maquillas siempre de la misma manera o porque utilizas solo lo que tienes a mano. O vas con prisas y no te apetece revolver todo el cajón para encontrar lo que buscas. Sea como sea, necesitas poner orden a tus cosméticos y brochas con el organizador de maquillaje Makeser de Innovagoods.

Tiene tres cajones y varios compartimentos de todos los tamaños para que organices tus productos de maquillaje como prefieras: según el tipo de producto, su tamaño, la frecuencia con la que lo usas… Lo hemos fichado rebajado a menos de 25€ (antes 60€) en la web de Carrefour. ¡Es una supercompra para la vuelta a la rutina!

Ventajas de tener este organizador de maquillaje en casa

3 cajones amplios para separar cosméticos y accesorios.

9 compartimentos abiertos que dejan a la vista los productos que más utilizas.

La bandeja es extraíble para utilizarla donde mejor te venga.

Formato compacto de 26x19x19,5 cm que cabe en cualquier rincón.

Una cajonera compacta para tener el maquillaje en su sitio

organizador de maquillaje Makeser de Innovagoods Carrefour

El organizador de maquillaje Makeser de Innovagoods tiene varios compartimentos que se adaptan por completo a ti. La parte superior es como un 'expositor' en el que puedes colocar todo lo que necesites tener a mano (brochas, perfumes, cremas hidratantes, la máscara de pestañas que usas a diario, tu pintalabios favorito…).

Y en los tres cajones restantes —todos tienen el mismo tamaño—, puedes colocar el resto de tus productos y cosméticos. Por lo demás, es un organizador de maquillaje muy compacto, pese a tener mucho espacio interior, y al estar fabricado en polipropileno, lo puedes limpiar fácil con un paño húmedo.

Ideas para ordenar tu maquillaje en este organizador

Hay muchas maneras de utilizar este organizador de maquillaje, pero aquí van algunos trucos para que le saques partido:

Deja en la parte de arriba lo que utilices a diario: base, máscara de pestañas, colorete, pintalabios, brochas…

Reserva un cajón para los productos menos frecuentes: paletas de sombras, iluminadores, cosméticos 'de temporada'… Y aprovecha para hacer una limpieza de lo que ya no te sirve o está caducado.

Agrupa por categorías: un cajón para el maquillaje, otro para accesorios y otro para manicura o cuidado personal. Esto lo puedes dividir a tu gusto según los productos que tengas.

Aprovecha los huecos para los accesorios pequeños: pinzas, limas, discos de algodón, gomas de pelo…

Si llevas tiempo queriendo poner orden a tus cosméticos, este organizador rebajado en Carrefour te lo pone muy fácil por menos de 25€. ¡A por él!

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