No necesitas unos AirPods para entrenar: Sprinter tiene unos auriculares por menos de 20€ que aguantan de maravilla el sudor

Los auriculares inalámbricos son imprescindibles para entrenar, y en esto no hay debate posible. A todos nos gusta ir al gimnasio o salir a correr con nuestra música favorita en los oídos (podcast, audiolibros…), pues no es cómodo depender del móvil y de unos cascos con cable. Eso sí, que no te convenzan de que sí o sí necesitas unos AirPods (o unos auriculares de última generación) para disfrutar de una buena calidad de sonido.

De hecho, hay muchas marcas y modelos en el mercado con buenas prestaciones a precios muy competitivos. Y uno de ellos son los auriculares Bluetooth Energy Sistem Arena Moon, con hasta 20 horas de autonomía y un sistema que los mantiene perfectamente sujetos a las orejas mientras entrenas. ¿Y sabes lo mejor? No pasan de los 20€ en el outlet de Sprinter.

¿Por qué te recomendamos estos auriculares de Energy Sistem?

Certificación IPX5 que resiste el sudor y las salpicaduras.

Hasta 20 horas de autonomía total entre los propios cascos y el estuche de carga.

Se mantienen bien sujetos durante el entrenamiento con el sistema Secure-Fit y solo pesan 34 gramos.

Conexión Bluetooth 5.3 para una conexión inalámbrica estable y libre de cables.

Un formato ligero que te acompaña durante todo el día

Bluetooth Energy Sistem Arena Moo Sprinter

Los Energy Sistem Arena Moon son uno de los auriculares Bluetooth más versátiles que vas a encontrar en este rango de precio. Para empezar, la tecnología True Wireless Stereo garantiza una buena conexión entre los cascos y cualquier dispositivo electrónico, sin cortes y sin tener que llevar el móvil encima.

La autonomía es otro punto a favor, pues sus 20 horas son suficientes para entrenar toda la semana en el gimnasio. Incluyen micrófonos para llamadas y también puedes personalizar en todo momento el tipo de sonido, según lo que estés escuchando, desde la app ESmart Connect. ¿Qué más podemos pedir?

Preguntas frecuentes

¿Necesitas resolver alguna duda más antes de comprarlos? Recopilamos las preguntas más frecuentes sobre estos Energy Sistem en oferta.

¿Los Energy Sistem Arena Moon son buenos auriculares Bluetooth para entrenar?

Sí, son muy buenos auriculares deportivos por el ajuste Secure-Fit, que solo pesan 34 gramos y tienen protección IPX5 frente al sudor y a las salpicaduras.

¿Cuánta autonomía tienen estos auriculares Bluetooth?

Tienen 5 horas de autonomía para los cascos en sí. Con el estuche de carga, amplías otras 15 horas, por lo que la autonomía total de los auriculares es de 20 horas.

¿Son resistentes al sudor?

Sí. Tienen certificación IPX5, lo que significa que resisten muy bien el sudor y las salpicaduras de agua. Eso sí, no son unos auriculares para nadar ni debes sumergirlos por completo.

¿Puedo personalizar el sonido?

También es posible. Estos auriculares son compatibles con la app ESmart Connect, por lo que puedes personalizar la experiencia.

¿Sabes ya por qué no necesitas gastarte más de 100€ en unos auriculares para entrenar? Estos de Energy Sistem, rebajados en el outlet de Sprinter, tienen todo lo que necesitas para ir al gym o entrenar al aire libre y no cuestan más de 20€.

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