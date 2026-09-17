¿Las máscaras de luz LED merecen la pena o están sobrevaloradas? Así ha cambiado mi piel después de utilizarla durante varios meses

Llevaba varios meses viendo las máscaras de luz LED por todas partes en redes sociales (seguro que a ti también te pasa). Y aunque me cuesta incluir productos nuevos en mi rutina de skincare, lo cierto es que me generaban cierta curiosidad. Así que me decidí a probar la máscara Shark CryoGlow, que utiliza luz roja, infrarroja y azul para cubrir las distintas necesidades de la piel.

En realidad, y por las necesidades de mi piel, le he sacado más partido a las luces roja e infrarroja, pero me consta que la azul es muy buena para tratar el acné. Noto la piel más firme y elástica, las imperfecciones y rojeces se han atenuado bastante, y lo que más me gusta es el efecto frío para el contorno de ojos (es la primera máscara en España que lo incluye). ¿La volvería a comprar? Con los ojos cerrados. Y tú también deberías hacerlo con el cupón descuento ELESPAÑOL-CRYO. Te puedes ahorrar un 15%, además de la oferta que ya tiene en la web de Shark, y pasa de costar 350€ a menos de 215€.

Los aciertos de la máscara CryoGlow de Shark

4 tratamientos para poder ir cambiando según las necesidades de la piel.

La luz roja e infrarroja mejoran la textura de la piel y reducen las rojeces.

La luz azul es muy buena para pieles con tendencia al acné.

3 niveles de efecto frío en el contorno de los ojos para despertar la mirada.

Los cambios que he notado en mi piel con esta máscara LED de Shark

Shark CryoGlow SharkNinja

El primer aprendizaje después de usar la máscara Shark CryoGlow es que hay que ser constante. No esperes ver resultados de la noche a la mañana, pero sí que he ido viendo progresivamente los cambios. Al principio, un rostro menos apagado y un poco más luminoso, como si la máscara 'rescatara' mi piel al llegar a casa y desmaquillarme.

Con el paso de las semanas, he conseguido una piel mucho más sana y una textura homogénea. Los puntos negros están más disimulados y también se han ido atenuando algunas manchitas que tenía. Shark señala que el uso de la luz roja e infrarroja mejora la textura de la piel y reduce las rojeces en 8 semanas (y cumple). Eso sí, no vale con usar la máscara por sí sola. También es importante llevar una buena alimentación, beber suficiente agua y tener una rutina de skincare adecuada.

Valoración final: ¿te la recomiendo?

Te la recomiendo, aunque con un matiz: solo si estás dispuesta a ser constante y vas a utilizar la fototerapia 10 o 15 minutos todos los días. De nada sirve que te pongas la máscara LED los primeros días y después te olvides de ella.

Después de probarla, entiendo el hype que había en redes sociales. Pero lo que me ha encantado (y por lo que la volvería a comprar) es el efecto frío del contorno de ojos. Estuve investigando y es la única que encontré con esta función. Es una maravilla, porque reduce las ojeras y bolsas por la mañana, al tiempo que despierta la mirada. Y si la utilizo por la noche, descongestiona toda la zona del contorno de ojos para dormir mejor.

El precio puede ser una barrera de entrada a esta máscara LED de Shark, pero ahora está a muy buen precio en su tienda online con nuestro cupón descuento ELESPAÑOL-CRYO. Merece la pena cada céntimo que cuesta.

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