Viste a los más pequeños con estilo esta vuelta al cole: Nike rebaja sus Jordan infantiles a menos de 50€

¿Necesitas renovar el calzado de tus hijos para la vuelta al cole? Los pies de los peques crecen mucho más rápido de lo que nos gustaría, así que es muy probable que las zapatillas del curso anterior ya no les valgan o les queden muy justas. Unas buenas zapatillas para niños tienen que ser cómodas, pero también deberían tener un diseño que les guste a ellos, porque así será más fácil que se las pongan casi todos los días.

Con las Jordan Spizike Low de Nike tienes esto último resuelto. Las hemos fichado rebajadas un 30% en la tienda online de Nike con un diseño en color azul que nos alucina, disponibles desde la talla 17 a la 27. ¡Aprovecha la oferta!

Lo que más nos gusta de estas zapatillas Nike para bebés y niños

Cierre con correa de contacto para que los niños se puedan calzar solos y ajusten bien las zapatillas al pie.

Amortiguación de espuma que aporta una pisada más cómoda a los pies pequeños.

La suela es de goma maciza para un buen agarre y acompañar sus movimientos.

Disponibles de la talla 17 a la 27 con un 30% de descuento.

Un diseño Jordan para los pies de los más pequeños

Jordan Spizike Low Nike

Las Jordan Spizike Low de Nike son unas zapatillas para niños que están construidas con piel auténtica y sintética en la parte superior. Esto le da estructura al calzado y ayuda a que conserve su forma con el paso del tiempo. En la parte inferior, una suela de goma maciza que favorece la tracción y les ayuda a correr, saltar, jugar o hacer cambios de dirección fácilmente.

La mediasuela también es muy cómoda, tiene buena amortiguación y conseguirás que los más pequeños caminen sobre una pisada cómoda desde sus primeros años de vida. Y a ti, como padre o madre, te ayudará que incluyan una correa de cierre por contacto para que los peques se puedan abrochar estas zapatillas Nike solos.

¿Merecen la pena ahora que están en oferta?

Las zapatillas Nike son sinónimo de calidad para todos en casa, pero es importante cuidar la pisada y la ergonomía desde que son pequeños. Así que sí, las Jordan Spizike Low ya merecen la pena en este sentido. Y ahora que están rebajadas un 30% en la tienda online de Nike, todavía más.

Bajan de precio de 65€ a menos de 50€, y las puedes conseguir desde la talla 17 a la 27 (los más pequeños de la casa). Y si no te convence este color azul, también las tienen en otras combinaciones igual de bonitas.

¿Ya imaginas a tus hijos con estas zapatillas puestas? Aprovecha la bajada de precio, solo por tiempo limitado en la tienda online de Nike, ¡no te vas a arrepentir!

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