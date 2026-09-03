¿Cómo cuidar la piel grasa? MiiN Cosmetics te lo pone fácil con esta rutina coreana de 4 pasos rebajadísima

Brillos por toda la cara, sobre todo en la zona T, poros abiertos, granitos e imperfecciones, textura irregular, el maquillaje no te aguanta todo el día… Si tienes la piel grasa, te reconocerás en todos estos signos. Y seguramente en algún momento te habrán dicho que tu dermis no necesita hidratación, porque el exceso de grasa ya sirve para hidratar la piel.

¡Es justo al revés! Las pieles grasas también necesitan cuidado e hidratación, porque si no están bien hidratadas, harán el efecto rebote y aparecerá más sebo. Por eso, te proponemos que empieces septiembre con la rutina para piel grasa de MiiN Cosmetics, que incluye en un neceser 4 productos de cosmética coreana formulados para tratar las necesidades de este tipo de dermis. Este kit acaba de bajar de precio a menos de 65€ (costaba casi 107€) y, además, con el cupón ELESPANOL10 tienes un 10% de descuento extra en toda la web (solo válido en productos no rebajados).

¿Qué productos incluye este pack coreano para piel grasa?

Vitamin E-Raser Cleansing Oil de Meisani: limpiador en aceite que acaba con el maquillaje, el protector solar, el exceso de grasa de la piel y todas las impurezas que se acumulan a lo largo del día. Puri-Tea Salicylic Acid Cleansing Gel de Meisani: limpiador facial para completar la doble limpieza y evitar que los poros se obstruyan. Niacinamide & Cucumber Aqua Gel Cream de Meisani: crema hidratante con agua de pepino que hidrata sin dejar una sensación pesada. I'm Aqua Sun Essence SPF50+ de Suntique: protector solar con una textura muy ligera y de rápida absorción que también hidrata.

Doble limpieza e hidratación en profundidad

rutina para piel grasa Miin Cosmetics

Uno de los pasos que más nos gustan de la cosmética coreana es la doble limpieza. Es decir, utilizar primero un limpiador en aceite para eliminar los restos de maquillaje y las impurezas y después un limpiador a base de agua para limpiar en profundidad los poros y preparar la piel. Es justo lo que incluye la rutina para piel grasa de MiiN Cosmetics con un limpiador en aceite con Vitamina E y otro limpiador a base de agua con ácido salicílico.

Este kit para pieles grasas incluye lo básico para empezar a cuidar tu piel, y por eso viene también un esencial coreano para pieles grasas: la crema hidratante en textura gel de Meisani, con agua de pepino y niacinamida para equilibrar el sebo e hidratar sin dejar una sensación pesada. Y, por último, el protector solar SPF50+ de Suntique que protege de la radiación UV e hidrata la piel.

¿Cómo aplicar estos productos en tu rutina de skincare?

El orden de aplicación de esta rutina para pieles grasas es exactamente el mismo que te acabamos de contar en el paso anterior. Por la noche, utiliza primero el limpiador en aceite, después el limpiador con base acuosa e hidrata la piel con la crema hidratante de Meisani.

Y por la mañana, puedes saltarte el paso del limpiador en aceite y utilizar únicamente el limpiador de agua. Continúa con la crema hidratante y el protector solar de Suntique, aunque esté nublado o sea invierno.

Si estos productos te funcionan, entre medias de la rutina puedes probar otros productos, como un sérum de Vitamina C que ilumine la piel o un tónico a base de péptidos. Aprovecha el descuento en esta rutina para pieles grasas y utiliza el código descuento exclusivo ELESPANOL10 para completar tu rutina coreana. ¡Tu piel te lo va a agradecer!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.