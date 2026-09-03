Cuenta atrás para el debut de la F1 en MADRING: programación del fin de semana y últimas entradas disponibles

Cuenta atrás para que la ciudad de Madrid se llene de motor en apenas unos días. El recién construido circuito de MADRING acogerá entre el 11 y el 13 de septiembre la primera carrera de la máxima categoría del automovilismo en Madrid desde 1981 (esa última edición fue en el circuito del Jarama).

La Fórmula 1 actual, con sus motores V6 híbridos, se parece bien poco a la de principios de la década de los 80. De hecho, ninguno de los 22 pilotos de la actual parrilla había nacido cuando se disputó aquella carrera (ni siquiera Fernando Alonso, que es el más veterano). El debut del circuito de MADRING será especial por muchos motivos, y por eso tienes que aprovechar que aún quedan las últimas entradas disponibles en Fever.

Razones para comprar tus entradas para la Fórmula 1 en Madrid

Será el regreso de la máxima categoría de automovilismo a Madrid después de 45 años.

Fernando Alonso (con su futuro todavía en el aire para el año que viene) y Carlos Sainz corren en casa.

Es una de las carreras más esperadas del calendario por lo que significa en España, y por la impresionante curva peraltada La Monumental.

Habrá instaladas Fan Zones alrededor del circuito y una experiencia para disfrutar del fin de semana (conciertos, gastronomía, merchandising exclusivo…).

Además de la Fórmula 1, también correrán las categorías junior: Fórmula 2 y Fórmula 3.

Todo lo que debes saber sobre el circuito de MADRING

F1 en Madrid MADRING

El circuito de MADRING será sede del Gran Premio de España de Fórmula 1 hasta el año 2035, por lo que han 'heredado' la denominación que en los últimos años ha llevado el Circuit de Barcelona-Catalunya. La edición de este año se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre, y estas son algunas curiosidades de este trazado:

Tiene una longitud de 5,4 kilómetros y 22 curvas (la mayoría con nombres propios).

La carrera del domingo será a 57 vueltas.

Aquí está una de las curvas más increíbles de todo el calendario, La Monumental, con un peralte extremo del 24% y seis radios de curvatura diferentes.

La recta mide 523 metros. Desde la pole, hay 252 metros hasta la primera curva, que previsiblemente será el principal punto de adelantamiento de la pista.

Entradas y horarios para el GP de España 2026 de Fórmula 1

La programación del Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1 será igual que en la mayoría de carreras de la gira europea en las que no hay formato al sprint. El viernes 11 de septiembre tendremos las dos primeras sesiones de entrenamientos libres (13:30 y 17:00) y el sábado la tercera a las 12:30. A partir de las 16:00, comienza uno de los momentos más importantes del fin de semana con la clasificación.

Y el domingo 13 de septiembre a las 15:00 se apagarán los semáforos para vivir la primera carrera de F1 en MADRING. Entre medias de la programación de F1, también habrá actividad en pista de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Todavía quedan disponibles abonos para los tres días en Fever para la recta principal, la zona de alta velocidad, la chicane, la curva peraltada y las curvas enlazadas, desde 544€. ¡Consigue el tuyo antes de que se agoten!

Si te gusta la F1, bien porque te hayas enganchado hace poco o porque viviste los mejores años de Alonso en el deporte, no puedes perderte el debut del circuito de MADRING en el calendario. ¡Hazte ya con tu entrada!

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