Esta crema de noche vale cada céntimo que cuesta: "Llevo años usándola y no cambio"

Las cremas hidratantes de noche son imprescindibles en cualquier rutina de skincare, pero aún más en pieles maduras. A medida que pasa el tiempo, la piel pierde colágeno, firmeza, densidad, luminosidad y pueden aparecer algunas manchitas. Así que tener una buena rutina es la manera de frenar esos signos de la edad, sobre todo por la noche, porque la piel se regenera mientras dormimos.

Hay una fórmula en concreto que vale cada céntimo que cuesta: la crema multiintensiva de noche de Clarins, apta para pieles secas y muy secas. Por su precio original (142€), pertenece a la cosmética premium, aunque sus resultados también lo son. La noticia está en que Primor acaba de rebajar esta crema de Clarins en su web un 58%, por lo que pasa a costar menos de 60€. ¡Solo por tiempo limitado!

Ventajas de introducir la crema multiintensiva de noche en tu rutina

Redensifica la piel y mejora su aspecto cuando pierde densidad por el paso del tiempo.

Nutre e hidrata en profundidad, sobre todo en pieles secas y muy secas.

Reafirma y combate visualmente la pérdida de firmeza.

Mejora la luminosidad de la piel con un aspecto más fresco y uniforme.

Reduce el aspecto de las manchas para un tono más homogéneo.

Una fórmula muy hidratante para despertarte con una piel nueva

crema multiintensiva de noche de Clarins Clarins

La crema multiintensiva de noche de Clarins es el mayor favor que le puedes hacer a tu piel por la noche. Es una fórmula para pieles secas y muy secas que necesitan reducir los signos de la edad, ya sea de modo preventivo o cuando ya están más avanzados en el caso de las pieles maduras. Uno de sus ingredientes estrella es la harungana bio, con extractos vegetales, como el de argán y la yema de serbal.

Esta combinación de ingredientes trabaja sobre la piel para reducir la pérdida de firmeza y densidad, por lo que el rostro se ve mucho más flexible y luminoso. Clarins recomienda aplicar una pequeña cantidad por la noche como último paso de la rutina. Estos son los pasos a seguir:

Calienta una pequeña cantidad de producto con las manos. Aplica suavemente sobre rostro y cuello. Aplica presión drenante: 3 veces en las mejillas, 3 en la frente y otras 3 en cada lado del cuello.

4,90/5 estrellas en Primor avalan esta crema de Clarins

"Excelente crema de noche, textura no grasa que se absorbe enseguida. Deja la piel muy fina. La descubrí por una muestra y me decidí a comprarla por su calidad".

"Muy buena crema. Llevo años utilizándola, tanto esta como la de día con protección solar".

"Hidrata en profundidad, reafirma y atenúa las manchas. Llevo años usándola y no cambio".

Aprovecha el 58% de descuento que esta crema de noche de Clarins tiene ahora en Primor, ya sea para probarla o para reponerla si en algún momento ha formado parte de tu rutina. ¡Cuesta 82€ menos de lo habitual!

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