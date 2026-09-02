Vive una de las 12 noches de Shakira en Madrid: todavía quedan entradas para su regreso a España 8 años después

Las obras del Estadio Shakira ya han comenzado en el espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde (Madrid). En poco más de 15 días, la cantante colombiana se subirá al escenario para comenzar su residencia europea con un total de 12 conciertos en Madrid, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

No será una residencia al uso, porque el Estadio Shakira será Macondo Park, una ciudad de 150.000 m² dedicada a la cultura latina, con ocho pabellones y actividades para los más de 50.000 asistentes que se esperan cada noche. ¿Quedan entradas para ver a Shakira en Madrid? Sí, todavía estás a tiempo de hacerte con una entrada para los shows de la colombiana, desde 85€ en StubHub.

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¿Por qué todo el mundo habla de la residencia de Shakira en Madrid?

La cantante dará 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

El recinto tiene una capacidad de más de 50.000 espectadores por noche.

El Estadio Shakira es un recinto temporal diseñado para esta residencia e instalado en el espacio Iberdrola Music (Villaverde).

150.000 m² para vivir la residencia (música, ocio, gastronomía, actividades…).

Estadio Shakira: hecho a medida para vivir la experiencia de 'LMYNL World Tour'

estadio shakira.jpg Stubhub

Hay muy pocos artistas en el mundo que se puedan permitir hacer una residencia de 12 conciertos en la misma ciudad y vender prácticamente todas las entradas en muy pocos días. Shakira es una de ellas, y su equipo ya ha comenzado las obras del Estadio Shakira. De hecho, el estudio responsable del recinto creado para esta experiencia es el mismo que ya se encargó con éxito de la residencia de Adele en Múnich.

La idea es que los asistentes disfruten de una experiencia escénica, acústica y visual de última generación. Y, sobre todo, adaptar el espacio a un evento que pueda recibir a más de 50.000 asistentes todos los días, y que todos disfruten de buena visibilidad y acústica.

Además, durante estas semanas, el recinto se convertirá en Macondo Park, una ciudad inspirada en el universo musical de Shakira con actividades que amplían la experiencia más allá de las dos horas y media que durará cada show. Esta residencia también reivindicará la cultura latina con actividades y eventos repartidos por distintos puntos de la capital.

Fechas y entradas para ver a Shakira en Madrid

El primer concierto de Shakira en España después de ocho años será el 18 de septiembre, y le sucederán los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. En total, 12 conciertos que comenzarán a partir de las 20:30 horas en el recinto Iberdrola Music.

Todos los tickets volaron en pocas horas, pero todavía puedes conseguir tu entrada para ver a Shakira en Madrid en StubHub desde 85€, según el día que quieras asistir. Quedan entradas disponibles en pista, grada y Front Stage, así que corre a por la tuya antes de que se agoten.

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Todo el mundo está hablando de la residencia europea de Shakira y cada vez queda menos para tener a la colombiana de vuelta en nuestro país. ¡Hazte con tu entrada y disfrutarás de uno de los mayores shows de la música latina!

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