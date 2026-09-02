El truco para eliminar las arrugas de tu outfit en segundos: 1.400 W de potencia con tecnología que refresca tus prendas

Una plancha de vapor es una inversión necesaria. Viene bien para eliminar las arrugas justo antes de salir de casa y para llevarte de viaje. ¿Cuál es el mejor centro de planchado de 2026? Marcas y comparativas de los mejores

Los españoles por fin nos hemos puesto de acuerdo en algo: planchar es la tarea doméstica que más detestamos. Y eso nos lleva a intentar delegarla siempre que podemos e incluso a asumir que no pasa nada por salir de casa con una camisa arrugada. En parte, porque todavía no tienes una plancha de vapor vertical ni sabes lo fácil que es utilizarla.

Son dispositivos de mano que eliminan las arrugas de la ropa directamente desde la percha, sin tener que montar la tabla de planchar. Con la ventaja de que el vapor acaba con las bacterias y los malos olores de las prendas, lo que sirve para refrescar la ropa cuando no está demasiado sucia y espaciar los lavados (así alargarás también su vida útil). La plancha de vapor vertical Delicate 7000 de AEG es una de las más cómodas y vendidas, y ahora está rebajada a solo 45€ durante las últimas horas de las rebajas de verano de AEG. Y con el cupón descuento 10DESCAEG, ¡te ahorras otro 10% extra!

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Lo más interesante de esta plancha de vapor AEG

La potencia de 1.400 W es suficiente para eliminar arrugas.

Golpe de vapor de hasta 24 g/min que acaba con las arrugas más complicadas.

Elimina un 99,99% de bacterias y malos olores.

Incluye una suela cerámica GLISSIUM 30, muy fácil de deslizar sobre cualquier tejido (incluso delicados).

La plancha más cómoda para un retoque antes de salir de casa

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La plancha de vapor Delicate 7000 de AEG encuentra su punto fuerte en el formato vertical para planchar directamente desde la percha. Por su tamaño, no sustituye directamente a una plancha más grande si se te acumula un montón de ropa, pero es muy cómoda para un retoque rápido antes de salir de casa o para llevarla en la maleta de viaje.

Y lo que la diferencia de otros modelos es el vapor, que suaviza las fibras de los tejidos para reducir las arrugas. También refresca la ropa, elimina malos olores y AEG señala que acaba con el 99,99% de las bacterias en solo un minuto (según pruebas en un laboratorio externo). La suela GLISSIUM 30, por su parte, se desliza perfectamente sobre las prendas y es posible combinar el calor con el vapor para conseguir mejores resultados.

¿Quién le puede sacar más partido?

Una plancha de vapor es muy cómoda en muchísimas situaciones. Por ejemplo:

Si quieres que tus prendas estén perfectas y eliminar alguna arruga justo antes de salir (sobre todo en pantalones de lino, camisas, vestidos…).

Vistes con prendas y tejidos delicados, y te da miedo que se estropeen por lavarlos y plancharlos a menudo.

Es ideal para viajar, porque cabe en cualquier rincón de la maleta y no tienes que vestir con arrugas cuando estés fuera de casa.

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Y tú, ¿cómo la vas a usar? Aprovecha que esta plancha de vapor vertical de AEG está rebajada a solo 45€, porque le vas a sacar muchísimo partido en casa y es de esos dispositivos que de verdad cambian tu rutina. Aplica el cupón 10DESCAEG en el carrito y ahórrate otro 10% sobre el precio rebajado.

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