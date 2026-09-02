LaLiga por menos de 15€ al mes: el plan de DAZN para ver el mejor fútbol al precio más bajo posible

LaLiga hace un par de semanas que volvió de sus vacaciones de verano y está a punto de terminar su jornada 3, a falta de los enfrentamientos entre el FC Barcelona - Rayo Vallecano y el Osasuna - Getafe de este lunes. A falta de estos dos encuentros, el Real Madrid lidera la competición doméstica con tres victorias de tres posibles, aunque el Barça (todavía no ha encajado ni un solo gol) podría dormir líder esta noche si golea al conjunto de Beñat San José.

¿Y cómo ver LaLiga esta temporada? Si aún no tienes suscripción para disfrutar de todo el fútbol español, el pack Fútbol de DAZN incluye 5 partidos de las 35 de 38 jornadas de LaLiga, además de LaLiga Hypermotion y fútbol internacional a partir de 14,99€ al mes. Es una opción económica y que no depende de suscripciones a ningún operador.

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Ventajas de contratar el Plan Fútbol de DAZN

Incluye 5 partidos de cada jornada de LaLiga durante 35 de las 38 jornadas, además del partido en abierto.

Puedes ver también otras competiciones: LaLiga Hypermotion, Premier, Bundesliga, Serie A, NFL, Ligue 1, Eredivisie, Liga Portugal, Nations League y más.

Ahorro del 25% si optas por la suscripción anual con pago mensual.

Incluye todo el contenido del Plan Premium, sin coste extra, fuera de la temporada de fútbol.

¿Qué planes tiene DAZN para ver LaLiga esta temporada 2026/2027?

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La primera opción es el plan Fútbol, que incluye 5 partidos por jornada durante 35 de las 38 jornadas de la temporada, además del partido en abierto de cada jornada. Además de todo el contenido sobre fútbol que ya te hemos contado. La suscripción tiene un precio de 14,99€ al mes si optas por la suscripción anual con pago a plazos. Si quieres ahorrar más, el plan anual con pago único cuesta 164,99€. La opción más cara es el plan mensual, por 29,99€ al mes y con cancelación en cualquier momento.

Si prefieres un plan más completo que además incluya fútbol, motor y mucho más deporte, el plan Premium es para ti, desde 25,99€ al mes en el caso de la suscripción anual con pago mes a mes. Y si tienes menos de 30 años, DAZN ha lanzado su Tarifa Joven -30 con descuentos en todas sus tarifas.

¿Cuáles serán los próximos partidos de LaLiga que emite DAZN?

DAZN no retransmitirá el próximo fin de semana ninguno de los partidos de la jornada 4 de LaLiga, porque es una de las tres jornadas exclusivas de Movistar Plus+. Sin embargo, los próximos encuentros volverán la semana siguiente con la jornada 5 y estos son los partidos que podrás ver en DAZN:

Sevilla - Valencia: viernes 11 de septiembre a las 21:00.

Racing de Santander - Alavés: sábado 12 de septiembre a las 14:00.

Osasuna - Espanyol: sábado 12 de septiembre a las 16:15.

Real Madrid - Rayo Vallecano: sábado 12 de septiembre a las 21:00.

Celta de Vigo - Málaga: domingo 13 de septiembre a las 14:00.

Real Sociedad - Atlético de Madrid: domingo 13 de septiembre a las 21:00.

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