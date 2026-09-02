Dedica 10 minutos todos los días a tu piel con esta máscara LED en oferta: luz roja, infrarroja y azul con cuatro tratamientos profesionales

¿Dedicas un ratito todos los días a cuidarte la piel? Si sueles tener una rutina de descanso, comes todos los días más o menos a la misma hora, sacas tiempo para leer o hacer deporte, ¿por qué no haces lo mismo con la dermis? Aunque te hagas la skincare por la mañana y por la noche, te proponemos que a partir de septiembre dediques un rato más al bienestar de tu piel con una máscara de luz LED.

Solo necesitas 10 minutos, una habitación tranquila, tu música favorita de fondo y, si quieres, también una vela de tu aroma preferido. Las máscaras de luz LED hacen maravillas en la piel si eres constante, porque emplean luz roja, infrarroja y azul (entre otras) para dar elasticidad a la piel, hidratar, calmar o corregir los signos de la edad. Es justo lo que consigue la máscara de luz LED Shark CryoGlow con efecto frío, que está rebajada en la tienda online y además tiene un 15% de descuento adicional durante todo el mes de septiembre con el cupón ELESPAÑOL-CRYO.

Comprar en Shark por (349,99) 237,15€

Puntos fuertes de la máscara LED Shark CryoGlow

Luz roja e infrarroja con resultados en ocho semanas: reduce las rojeces y mejora la textura de la piel.

Luz azul con eficacia probada en cuatro semanas que mejora el acné.

3 niveles de efecto frío InstaChill para refrescar el contorno de ojos y despertar la mirada.

Puedes adaptar el uso de la máscara LED a cuatro necesidades distintas de la piel.

Un tratamiento facial en casa para cuidarte la piel

shark cryomasc.jpg Shark Ninja

La máscara de luz LED Shark CryoGlow con efecto frío utiliza tecnología iQLED con luz roja, infrarroja profunda y azul para cubrir las principales necesidades de la piel. Por supuesto, su uso es 100% seguro para la piel y la máscara está desarrollada junto a dermatólogos.

Luz roja e infrarroja : mejoran el aspecto general de la piel, reducen el enrojecimiento y mejoran la textura en ocho semanas.

: mejoran el aspecto general de la piel, reducen el enrojecimiento y mejoran la textura en ocho semanas. Luz azul: mejora el acné y las marcas de granitos en cuatro semanas.

Lo que diferencia a esta máscara LED de Shark de otras a la venta en el mercado es el sistema InstaChill, pues la máscara incluye almohadillas de efecto frío para refrescar y revitalizar el contorno de ojos. De hecho, esta es la zona del rostro más sensible, fina y delicada, y esta máscara le dedica un cuidado especial (la mayoría no lo hacen).

Así es un día con esta máscara de luz LED de Shark

Nuestro consejo es que incluyas la máscara CryoGlow en un momento que ya exista en tu rutina. Y si no dedicas tiempo a cuidarte la piel, empieza a hacerlo cuanto antes.

Por ejemplo, puedes utilizarla por la mañana mientras desayunas, respondes algún mensaje o terminas de vestirte para irte a trabajar. Además, el efecto frío del contorno de ojos viene de maravilla para desinflamar esta zona por la mañana y que tengas una mirada más descansada.

Otra opción (nuestra favorita) es trasladar ese momento de bienestar a la noche para relajarte y desconectar de la rutina. Después de limpiar bien la piel y antes de hacerte la skincare, utiliza la máscara LED durante unos minutos en un ambiente tranquilo con el modo de uso que necesites en ese momento.

Comprar en Shark por (349,99) 237,15€

Para conseguirla a este precio, tienes que aplicar el código descuento ELESPAÑOL-CRYO en el carrito justo antes de hacer el pago (válido hasta el 30 de septiembre). Y en otras compras que hagas en la web, utiliza el cupón ELESPANOL para un 10% de descuento.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.