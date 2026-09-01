¿Es recomendable empezar a usar retinol después del verano? Esto es lo que dicen los expertos

¿Notas la piel más seca, tirante o con granitos después del verano? No eres la única, porque esta es una de las estaciones más complicadas para la piel. Pero tiene fácil solución, y pasa por empezar a cuidarla de nuevo, hidratarla en profundidad y, por qué no, dar por fin el paso e introducir en tu rutina un sérum con retinol.

Es un ingrediente del que seguramente has oído hablar. El retinol es un derivado de la vitamina A que pertenece a la familia de los retinoides y se utiliza mucho para frenar los signos de envejecimiento, corregir la textura irregular, el tono desigual, las manchas y los granitos. Lo más importante es que empieces a utilizarlo de manera progresiva, y el sérum con retinol de CeraVe —ahora rebajado a menos de 20€ en Primor— es perfecto para acostumbrar a tu piel.

Beneficios de introducir retinol en tu rutina

Favorece la renovación celular y mejora la textura de la piel.

Ayuda a corregir marcas de acné, manchas y el tono desigual gracias a los retinoides.

Reduce las líneas de expresión y arruguitas, ya que sus ingredientes participan en los procesos de renovación de la piel y la producción de colágeno.

Mejora el aspecto de los poros para una piel mucho más uniforme.

Qué es y cómo usar el sérum de retinol de CeraVe

sérum con retinol de CeraVe CeraVe

El sérum con retinol de CeraVe es una fórmula muy recomendada para pieles que quieren mejorar la apariencia de marcas, textura irregular y poros visibles. La ventaja frente a otras fórmulas es que el retinol está encapsulado, lo que va liberando progresivamente el activo y ayuda a que la introducción al retinol sea mucho más gradual.

Además, la fórmula incorpora ceramidas esenciales que mantienen la barrera cutánea, además de ceramidas y extracto de raíz de regaliz. La combinación de ingredientes, en lugar de ser solo retinol, acompaña el cuidado de la piel durante la rutina. Está libre de perfumes y es no comedogénica, por lo que es apta para pieles grasas y con tendencia acneica.

Lo ideal es empezar utilizándolo una vez a la semana por la noche y aumentar poco a poco la frecuencia hasta llegar a usarlo en noches alternas, solo si la piel responde bien. Eso sí, es muy importante que apliques siempre protección solar por la mañana.

Reseñas del Resurfacing Retinol Sérum de CeraVe

Este producto tiene una valoración de 4,84 / 5 estrellas en la web de Primor, basado en más de 100 reseñas de usuarios reales que han probado el sérum:

"Me ha gustado mucho este sérum. La textura es muy ligera y se absorbe rapidísimo. El dosificador también va genial".

"Me encanta. Es la primera vez que uso retinol y me va muy bien, junto con la crema de CeraVe es un combo perfecto".

"De los mejores sérums que he probado para las marcas en mi caso de acné. He probado varias marcas, incluidas de lujo, y es cierto que no siempre se debe pagar tanto para ver resultados".

¿Te animas a empezar a utilizar este sérum con retinol? Tu piel te lo va a agradecer, tengas la edad que tengas, tanto para frenar el envejecimiento si ya ha aparecido como para prevenir los primeros signos.

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