Así es la mochila de Nike que cuesta menos de 25€, tiene espacio para el portátil y todos en casa pueden utilizar para volver a la rutina

¿Estás preparando ya la vuelta al cole? La OCU calcula un gasto medio de 2.484 euros por hijo para este curso, pero hay muchos trucos para ahorrar, sobre todo durante la cuesta de septiembre. Por ejemplo, reutilizando material escolar y ropa o aprovechando ofertas, como la que acaba de lanzar Nike en la mochila de 25 litros Nike Heritage.

Es una mochila que pequeños y mayores pueden utilizar para la vuelta a la rutina, porque es cómoda para el colegio, el instituto, la universidad, la oficina y hasta para ir al gimnasio. Lo mejor es que está rebajada un 30% en la tienda online de Nike y baja su precio a menos de 25€ justo a las puertas de la vuelta al cole.

Lo que más nos gusta de la vuelta a la rutina

25 litros de capacidad para llevar libros, material escolar, ropa de deporte o tu material de oficina.

Compartimento para portátiles de hasta 15 pulgadas.

3 zonas de almacenamiento: compartimento principal y bolsillos con cremallera para objetos pequeños.

Espalda y correas acolchadas para hacer la mochila más cómoda.

Una mochila espaciosa y resistente para volver a la rutina

mochila de 25 litros Nike Heritage Nike

La mochila de 25 litros Nike Heritage es perfecta para todo lo que quieras usarla. Tiene unas dimensiones de 43 x 30,5 x 15 cm, que es suficiente para guardar todo lo necesario para el día a día sin que sea una mochila muy grande ni voluminosa. Destaca su compartimento principal, en el que caben ordenadores portátiles de hasta 15 pulgadas, completamente separado del resto.

También tiene otros compartimentos y bolsillos con cremallera para los objetos más pequeños. La mochila Nike Heritage está fabricada con tejido Woven de poliéster, que aguanta muy bien el peso, y además está acolchada en los hombros y la espalda.

Preguntas frecuentes

¿Qué capacidad tiene la mochila Nike Heritage?

La mochila Nike Heritage tiene una capacidad de 25 litros, suficiente para transportar material escolar, accesorios, ropa deportiva o cualquier objeto para tu jornada de trabajo.

¿Cabe un portátil en esta mochila Nike?

Sí. Tiene una funda interior en la que caben portátiles de hasta 15 pulgadas.

¿Cuánto mide la mochila?

Tiene unas dimensiones de 43 x 30,5 x 15 cm, por lo que también te sirve para llevar en el avión como equipaje de mano.

¿Con qué material está fabricada?

Es una mochila de poliéster y utiliza al menos un 65% de fibras de poliéster reciclado.

Tiene todo lo que necesitas para volver a la rutina o que tus hijos vuelvan al cole, y lo mejor es que su precio no pasa de los 25€. ¡Ideal para ahorrar!

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