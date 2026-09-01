Hasta 180 días sin cargarlo: Cecotec rebaja su cepillo de dientes eléctrico más avanzado y recomendado por dentistas

¿Sigues utilizando un cepillo de dientes manual? Aunque a priori sea lo más cómodo o lo que tenemos en casa, los profesionales recomiendan pasarse al cepillo de dientes eléctrico. Es lo más parecido a la limpieza que hacen los dentistas, porque estos dispositivos tienen cabezales que rodean mejor cada diente, eliminan la placa, el sarro acumulado y cuidan de las encías al masajearlas.

Además, los dispositivos más avanzados tienen temporizadores que controlan el tiempo de cepillado y tecnologías cada vez más parecidas a las de los profesionales. Si aún no tienes uno, lo mejor que puedes hacer es aprovechar la oferta que acaba de lanzar Cecotec en el ToothCare WhiteTeeh Premium. Es su cepillo de dientes eléctrico más avanzado, ¡con hasta 180 días de autonomía!

¿Por qué dar el salto a este cepillo de dientes eléctrico?

Hasta 180 días de autonomía con una sola carga.

4 modos de cepillado —Whitening, Fast, Deep y Soft— y 3 niveles de intensidad.

Luz LED azul integrada para reducir las manchas superficiales de los dientes y mejorar tu sonrisa.

Resistente al agua IPX7 para mojarlo y limpiarlo debajo del grifo sin problema.

Cuida tus dientes y encías como los profesionales

ToothCare WhiteTeeh Premium Cecotec

El ToothCare WhiteTeeth Premium es un cepillo de dientes eléctrico, aunque tiene muchos puntos fuertes en comparación con los modelos de gama media. Una de sus principales ventajas es que incluye una pantalla para consultar el modo de cepillado, la intensidad y la duración. También incluye un sistema que te avisa cuando es momento de cambiar de zona de la boca.

Lo que más nos gusta es la función Smart Wake Up, que recuerda el último modo de cepillado para no tener que configurarlo de nuevo. Y, por supuesto, no vas a encontrar ningún otro cepillo de dientes eléctrico con hasta 180 días de autonomía con un uso normal. ¡Es perfecto para viajar!

Beneficios del cepillo de dientes eléctrico vs. manual

Los cepillos de dientes eléctricos son mucho más respetuosos con tu salud bucodental que los manuales, y estos son algunos de sus beneficios:

Hacen un número de movimientos de limpieza muy alto, imposibles de replicar con uno manual.

Eliminan mucha más placa bacteriana acumulada en una sola pasada.

Reducen el riesgo de sufrir gingivitis y otras enfermedades.

Ayuda a cumplir con los dos minutos de cepillado que recomiendan los dentistas.

Evitan que ejerzas más presión de la cuenta en dientes y encías.

Es posible seleccionar el modo de limpieza más adecuado y la intensidad según tus necesidades.

Si lo pides ahora en la web de Cecotec, recibirás el cepillo de dientes eléctrico completamente gratis en casa en un plazo máximo de 24/72 horas. ¡Aprovecha el descuento!

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