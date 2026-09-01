El circuito de MADRING ya está listo para recibir a la Fórmula 1: fechas y cómo conseguir una de las últimas entradas

La Fórmula 1 está a punto de llegar a Madrid. Después de meses de espera, el recién construido circuito de MADRING acogerá entre el 11 y el 13 de septiembre la primera carrera de su historia con mucha expectación. Será el 'bautizado' Gran Premio de España, nombre que en los últimos años ha llevado el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La buena noticia, si estás pensando asistir a la carrera, es que aún quedan entradas disponibles en Fever en algunas de las curvas más icónicas del nuevo circuito. Eso sí, ya puedes ser rápido, ¡porque los tickets están volando!

¿Por qué no te puedes perder la primera carrera en MADRING?

Será el regreso de la Fórmula 1 a Madrid en 45 años (la última carrera fue en 1981 en el Jarama).

Disfrutarás del debut de los monoplazas actuales en el recién construido circuito de MADRING.

Es la penúltima carrera de la gira europea de esta temporada.

La Monumental es la curva más icónica del trazado, con una longitud de 550 metros y un peralte del 24%.

Fechas, horarios y todo lo que tienes que saber sobre el Gran Premio de España de F1

Gran Premio de España F1 Fever

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre en el circuito de MADRING. El trazado está ubicado en la zona de IFEMA-Valdebebas, tiene 22 curvas y está muy bien comunicado con el centro de Madrid y el resto de municipios de la comunidad.

Después del test que han realizado los monoplazas de Fórmula 3 en los últimos días, en MADRING ya está todo preparado para la llegada de la Fórmula 1 en poco más de dos semanas. Por supuesto, también de las categorías soporte Fórmula 2 y Fórmula 3, que se sumarán a la programación del fin de semana.

El protagonismo, eso sí, se lo llevará la Fórmula 1. Estos son los horarios para no perderte nada:

Libres 1: viernes 11 a las 13:30 horas.

Libres 2: viernes 11 a las 17:00 horas.

Libres 3: sábado 12 a las 12:30 horas.

Clasificación: sábado 12 a las 16:00 horas.

Carrera: domingo 13 a las 15:00 horas.

Cómo conseguir las últimas entradas para la Fórmula 1 en Madrid

Las últimas entradas para ver la Fórmula 1 en Madrid están disponibles solo en Fever. Quedan abonos para los tres días tanto en la recta principal como en la zona de alta velocidad, la chicane, La Monumental y las curvas enlazadas.

Los precios varían según la zona, pero es posible conseguir ahora mismo un abono para los tres días desde 544€. Por supuesto, tu entrada te da acceso a las Fan Zones oficiales del circuito, con música, gastronomía y experiencias para todos los públicos.

¿Te vas a perder el estreno de la Fórmula 1 en MADRING? Apunta las fechas en el calendario y consigue tus entradas en Fever antes de que se agoten. ¡Y falta muy poco para colgar el cartel de 'sold out'!

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