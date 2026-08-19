¡Sólo hoy! El mejor gimbal estabilizador con IA para vídeo con más del 50 % dto.

Grabar vídeos estables y con aspecto profesional desde el móviles ahora es fácil y barato gracias a este estabilizador gimbal con IA. El AOCHUAN Smart XE, un estabilizador de 3 ejes con seguimiento facial por inteligencia artificial, hoy está disponible en AliExpress a un precio inferior al que ha tenido en los últimos 90 días: con más de un 50 % de descuento, pasa de 109,98 € a 51,69 €. Una oferta flash que acaba en menos de 20 horas.

AOCHUAN Smart XE: estabilidad profesional y seguimiento inteligente en un solo gesto

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Este estabilizador gimbal de 3 ejes es fácil de usar para cualquier usuario pero está pensado, sobre todo, para creadores de contenido: vloggers, usuarios de TikTok, YouTube... aquellos que necesitan grabar vídeos fluidos sin saltos ni temblores. Su sistema de estabilización controla los movimientos en los tres ejes (inclinación, balanceo y panorámica), consiguiendo un resultado suave incluso en movimiento.

Su función más destacada es el seguimiento facial por IA, capaz de detectar la cara del usuario y seguir el movimiento en tiempo real, manteniendo siempre el encuadre centrado, sin necesidad de sujetar o reajustar el móvil directamente. Además, incorpora un sistema de control por gestos, que permite manejar varias funciones sin necesidad de tocar la pantalla, y modos creativos como time-lapse, movimiento panorámico o efectos cinematográficos a través de su aplicación móvil.

Es compatible con la mayoría de smartphones iPhone y Android, y su diseño plegable y ligero lo hace fácil de llevar a cualquier parte, ya sea para grabar contenido en el día a día o para llevarlo de viaje y no dejar ni un momento sin capturar.

El estabilizador gimbal de Aliexpress del que todos hablan, ¡ahora a mitad de precio!

Ahora mismo, esta oferta especial de AliExpress está disponible sólo hoy, su precio se queda en 51,69 €, una ganga si lo comparamos con los 109,98 € habituales. Además, el envío es gratuito, el pedido llega antes de que acabe este mes de agosto, y, si lo prefieres, cabe la posibilidad de pagar en 3 plazos sin comisiones a través de PayPal.

Entre su estabilización inteligente, el seguimiento facial por IA y el precio que hoy baja de los 52 €, el AOCHUAN Smart XE es una de esas ofertas puntuales que conviene aprovechar al momento, sobre todo teniendo en cuenta las facilidades de pago y el envío gratuito incluido.

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