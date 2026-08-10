Así es la plancha de vapor AEG en oferta que te va a venir bien en tus vacaciones ¡y vas a agradecer en la vuelta a la rutina!

¿Sabes cómo elegir una buena plancha de vapor? No es cierto que todas hagan exactamente la misma función, porque suele haber diferencias entre una y otra. Por ejemplo, la plancha de vapor AEG Delicate 6000 de AEG se encarga de cuidar tus prendas con sus 2.400 W de potencia, alcanza un golpe de vapor de hasta 160 g/min y tiene un vapor continuo de 40 g/min.

Son cifras que están a la altura de las mejores planchas de vapor del año, y se suman igualmente otros pequeños detalles, como el sistema antigoteo, si tiene protección frente a la cal o cómo saber si la suela todavía está caliente para guardarla o no. Esta plancha de vapor AEG cumple con nota en todos los aspectos, y lo mejor es que está rebajada en las rebajas de verano de AEG y la puedes conseguir con un 10% de descuento adicional con el cupón 10DESCAEG. ¿A qué esperas?

Lo mejor de esta plancha de vapor AEG Delicate 6000

2.400 W de potencia para alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento en solo 30 segundos.

Golpe de vapor de hasta 160 g/min para eliminar las arrugas más difíciles con una 'descarga' más potente.

Suela cerámica GLISSIUM 175 que se desliza fácilmente por las prendas y reparte el vapor de manera uniforme.

Sistema FlushClean antical que elimina la acumulación de cal y alarga la vida útil de la plancha.

Una suela que te hace la vida más fácil y cuida de tus prendas

plancha de vapor AEG Delicate 6000 AEG

La plancha de vapor AEG Delicate 6000 de AEG tiene una suela cerámica GLISSIUM 175, que es muy resistente a los arañazos y se desliza fácilmente por diferentes tejidos. Además, distribuye perfectamente el vapor sin tener que insistir con un vapor continuo de 40 g/min. Y si alguna arruga se te resiste, puedes aprovechar los 160 g/min del golpe de vapor.

El mantenimiento de esta plancha de vapor es supercómodo, gracias al sistema FlushClean para eliminar la cal acumulada mediante la descarga de agua. Además, su cable de 2 metros con articulación de 360 grados ofrece mucha libertad de movimiento.

Cómo aprovechar las rebajas de verano de AEG

Continúan una semana más las rebajas de verano de AEG, con descuentos de hasta el 58% en una amplia selección de pequeños y grandes electrodomésticos. Además de esta plancha de vapor, puedes encontrar en oferta lavadoras, secadoras, placas de cocina, hornos, frigoríficos combi, aspiradoras, campanas extractoras y más.

Las rebajas de verano de AEG están activas hasta el 31 de agosto de 2026, así que tienes todo el mes por delante para aprovecharlas y que tu vuelta a la rutina sea aún más sencilla. Además, con el cupón descuento 10DESCAEG te puedes ahorrar un 10% extra en toda la web.

Las rebajas de verano de AEG son la excusa perfecta para renovar tecnología en casa a un precio bajísimo, que es aún mejor con el código descuento 10DESCAEG. ¡Empieza la rutina mejor preparado!

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