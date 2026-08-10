PcComponentes se adelanta a la vuelta al cole con esta silla gaming en oferta: ¡nunca antes ha estado tan barata!

¿Preparándote ya para la vuelta al cole? La de tus hijos pequeños, los que van al instituto, empiezan la universidad o la tuya, que teletrabajas o te estás preparando una oposición. En todas estas situaciones, vas a necesitar una silla gaming (o varias), porque es la opción más cómoda si pasas varias horas en la misma postura.

Las sillas gaming son más cómodas que una silla de oficina convencional, porque están acolchadas e incluyen cojines en la zona lumbar y en las cervicales, que son precisamente las zonas que más sufren por pasar mucho tiempo sentados. Si es lo que buscas para volver a la rutina, tienes que fichar la silla gaming Drift D35 de PcComponentes, que baja a precio mínimo histórico (menos de 60€) durante estas ofertas de vuelta al cole. ¡Un chollo!

Lo más destacado de esta silla gaming en oferta

Respaldo reclinable hasta 135º para estudiar, trabajar o descansar.

Altura regulable en 10 centímetros para adaptarla a distintos escritorios.

Incluye cojín lumbar y cervical para reducir tensión en estas zonas del cuerpo.

Puede soportar hasta 100 kilos de peso, ofrece una buena superficie de apoyo y es estable.

Una silla cómoda para estudiar o trabajar durante la vuelta al cole

silla gaming Drift D35 PcComponentes

La silla gaming Drift D35 es estupenda para jugar, trabajar o estudiar. Está fabricada con una estructura que combina metal y madera con espuma de diferentes densidades: 22 kg/m³ en el respaldo y 28 kg/m³ en el asiento. Es decir, que el apoyo es muy cómodo si pasas muchas horas frente al ordenador, pues la espalda y el cuello suelen resentirse.

Los reposabrazos también están acolchados y acompañan la inclinación del respaldo, que se puede reclinar hasta 135º y bloquear en todo momento la posición. Cuando está tumbada por completo, sirve para descansar y relajarte, y en todo momento puedes regular la altura en un rango de 10 cm.

¿Cómo aprovechar las ofertas de vuelta al cole de PcComponentes?

PcComponentes se ha anticipado este año a la vuelta al cole 2026 con una selección de productos con descuentos de hasta el 40% solo hasta el 23 de agosto. En esta selección, se incluyen sillas gaming, auriculares, escritorios, PCs, ordenadores portátiles, tablets y un sinfín de dispositivos para estudiantes de todos los niveles.

Incluso si trabajas desde casa y quieres mejorar tu set-up, PcComponentes también tiene descuentos para ti. Es una primera selección de ofertas con precios mínimos históricos en muchos casos, así que aprovéchalas para que la vuelta a la rutina sea mucho más asequible.

Esta oferta de vuelta al cole de PcComponentes es un chollo si pasas muchas horas sentado en la misma postura, y se suma a la larga lista de gangas que encontrarás hasta el 23 de agosto en la plataforma. ¡Hazte con todo lo necesario para volver a la rutina al mejor precio!

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