El secreto del efecto buena cara en verano es este colorete en polvo: favorece muchísimo y está rebajado a mitad de precio en Druni

¿El colorete en polvo es uno de tus mejores aliados en verano? Si eres de aplicar un toque de blush en las mejillas o en la nariz para conseguir ese efecto 'sunkissed', tienes que fichar la oferta que acaba de lanzar Druni. Acaban de rebajar el colorete en polvo Make Me Blush de Yves Saint Laurent, una de las fórmulas que más favorecen en verano.

Tiene una textura más fina que cualquier colorete low cost, los pigmentos se difuminan mejor y el acabado es mucho más natural. Además, ¡dura hasta 24 horas! Si le habías echado ya el ojo, aprovecha que Druni acaba de rebajar esta fórmula de YSL a mitad de precio solo por tiempo limitado.

¿Qué hace especial a este colorete en polvo de YSL?

Mantiene el color hasta 24 horas con su fórmula resistente al agua y al sudor.

Textura sedosa que se difumina fácilmente (sin acabado efecto parche).

Suaviza los poros y deja la piel con un aspecto más refinado.

Intensidad modulable para conseguir un rubor natural o un acabado más marcado.

Un acabado natural durante 24 horas

Make Me Blush de Yves Saint Laurent Druni

El colorete en polvo Make Me Blush de Yves Saint Laurent tiene una tecnología de pigmentos recubiertos que reparte el color de forma homogénea sobre la piel para evitar que el producto se acumule en las mejillas y no quede natural. Aunque no tengas mucha experiencia maquillándote.

YSL ha conseguido una duración de hasta 24 horas en esta fórmula en polvo, pues es resistente al agua y al sudor, que es lo que le pedimos a nuestro maquillaje en verano. Además, la fórmula incluye ingredientes como el escualeno y el escaramujo, procedente de los jardines de Ourika, para dejar una sensación suave e hidratante en la piel.

Consejos para aplicarlo y sacarle el máximo partido

Si vas a aprovechar la oferta de Druni en este colorete de YSL a mitad de precio, tienes que fichar estos trucos para sacarle partido:

Utiliza una brocha específica para colorete y retira el exceso de producto con un toquecito antes de aplicarlo.

Si buscas un efecto lifting, aplícalo desde la parte alta del pómulo y difumínalo hacia la sien con movimientos suaves.

Para un efecto 'sunkissed', añade un toque de color sobre el puente de la nariz.

Aunque no es el colorete más barato, te adelantamos que te va a durar muchísimo tiempo y que habrá merecido la pena cuando veas el efecto tan bonito y natural que deja en los pómulos. ¡Ha pasado de costar casi 60€ a menos de 30€!

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