Las rebajas de verano de HUAWEI hunden el precio de este smartwatch: ¡fabricado con cristal de zafiro y con 10 días de autonomía!

¿Todavía no has hecho ninguna compra en las rebajas de verano? Hay muchas maneras de aprovechar las ofertas que muchas tiendas lanzan por estas fechas, como la HUAWEI Store, que tiene descuentos en algunos de los mejores dispositivos electrónicos solo hasta el 19 de agosto.

Y entre todos los chollos, le hemos echado el ojo al HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, un smartwatch de gama media que no tiene rival ni por características ni por precio. Además, si ya de por sí tenía buena relación calidad-precio, ahora es todavía mejor gracias a las rebajas de verano de la HUAWEI Store y al 8% de descuento extra con el cupón A8REBAJAS26 (válido en toda la tienda). ¡Te contamos por qué merece tanto la pena!

Razones para comprar el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Hasta 10 días de batería con un uso normal y carga completa en solo 60 minutos.

Pantalla AMOLED FullView de 1,92", brillo de hasta 3.000 nits y cristal de zafiro.

Más de 100 modos de deporte: ciclismo avanzado, trail running, golf, buceo libre de hasta 40 metros y más.

Controla la salud las 24 horas, con seguimiento del sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, ECG y bienestar emocional.

Un smartwatch para hacer deporte y controlar tu salud

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Huawei

El HUAWEI WATCH FIT 5 Pro nos encanta por muchísimas razones. Una de ellas es que tiene un diseño muy cuidado y funciones muy cómodas para el día a día. Empezando por una pantalla AMOLED de 1,92", protegida por cristal de zafiro y con un brillo máximo de 3.000 nits. También tiene una autonomía muy por encima de la media en este rango de precio, con hasta 10 días con un uso normal.

En el terreno del deporte, incluye más de 100 modos de entrenamiento, ejercicios guiados con Mini-Workout para aprovechar los ratos libres y herramientas avanzadas para ciclismo, trail running, golf o buceo. También controla todos los parámetros de salud importantes: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, estrés, bienestar emocional y ECG.

Cómo aprovechar las rebajas de verano de la HUAWEI Store

Las rebajas de verano continúan en la HUAWEI Store con descuentos en los mejores smartwatches, auriculares inalámbricos, móviles, tablets y más. Estarán activas hasta el 19 de agosto a medianoche, así que todavía tienes varias semanas por delante para hacer tus compras, darte un capricho este verano o prepararte para la vuelta a la rutina.

Además de los productos ya rebajados en la HUAWEI Store, puedes conseguir un 8% de descuento extra en toda la tienda con el cupón A8REBAJAS26. También hay productos que tienen descuentos concretos, regalos y promociones. Por ejemplo, con el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro te llevas HUAWEI Multipass gratis (valorado en 179€) y una correa extra de regalo.

¿Ya sabes cómo vas a aprovechar las rebajas de verano de la HUAWEI Store? Este smartwatch es una buena opción, pero en la tienda online tienes más relojes inteligentes y muchos otros dispositivos tirados de precio que tal vez se adaptan mejor a tus necesidades.

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